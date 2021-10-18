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18 Ekim 2021 Pazartesi 21:36

MALATYA’DA 718 MAHALLEMİZE DE ASFALT YOLLARDAN GİDİLMESİ MÜMKÜN

Gökçeören Mahallesindeki Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını İnceleyen Başkan Gürkan, “”   Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahatt…

MALATYA'DA 718 MAHALLEMİZE DE ASFALT YOLLARDAN GİDİLMESİ MÜMKÜN
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Gökçeören Mahallesindeki Alt ve Üst Yapı Çalışmalarını İnceleyen Başkan Gürkan,

“MALATYA’DA 718 MAHALLEMİZE DE ASFALT YOLLARDAN GİDİLMESİ MÜMKÜN”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende ilçesi Gökçeören mahallesini ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya il merkezi ve ilçelerindeki alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende ilçesi Gökçeören mahallesinde yapılan çalışmaları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Gürkan’a ziyaret sırasında MASKİ Genel Müdürü, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Gökçeören Mahalle Muhtarı Bülent Şahin yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Gökçeören mahalle muhtarı ve Gökçeören mahalle sakinlerinin sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmek için Gökçeören mahallemize geldik. Allah’a şükür Malatya’nın asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmadı. Bölgede sadece Uzunhasan ve Kerimli mahallelerimiz kısa mesafe olan yerlerimiz. Kalan mahallelerimizin kısa zaman içerisinde alt malzemesi çekilip yolları tamamlanacaktır. Türkiye’de 81 ile baktığımızda, Malatya’da yolları Büyükşehir Belediyemiz uhdesinde olan asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmadı. Yerleşimi kısıtlı ve dar olan kısımlarımız kaldı. İnşallah eksik kalan yerlerimiz önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanır. Şu anda Malatya’da 718 mahallemize asfalt yollardan gidilmesi mümkün. Çalışmaları yapan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza, su ile ilgili gerek sondaj çalışmalarını yapan, gerek yeni isale hattı noktasında gerekse yeni depolar yapılması noktasında ve arıtma yapılması noktasında gayret gösteren MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Çalışmaların Darende ilçemize ve Gökçeören Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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