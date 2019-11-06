Malatya'da Beklenen Geleneksel Fuar

İkincisi gerçekleşecek olan yöresel ürünler ve hediyelik eşya festivali 08 KASIM da kapılarını açacak 17 KASIM ' a kadar devam edecek etkinlik de Türkiye'nin 81 ilinden gelecek olan yöresel ürünler MALATYA halkı ile buluşacak.

08 - 17 KASIM 2019 tarihleri arasın da Malatya Büyükşehir Belediyesi binası yanın da ki alan da gerçekleşecek olan festival de EGE zeytinyağından, TRABZON peynirine, İZMİT pişmaniyesinden, HATAY künefesine, ISPARTA gül ürünlerinden, BEYPAZARI unlu mamullerine 81 ilden yöresel ürünleri bu etkinlik de bulabilirsiniz.

FANTASTİCO SİRK 4 yıl aradan sonra tekrar Malatya’ da

08-17 KASIM 2019 tarihlerin de Malatya Büyükşehir Belediyesi etkinlik alanın da gerçekleşecek olan yöresel ürünler ve hediyelik eşya festivalin de gençler ve çocuklar için mini bir sirk organizasyonları da gerçekleşecektir. 4 yıl önce Malatya’ya gelmiş olan FANTASTİCO gösteri sanatçılarından oluşan ekip çocukların keyifli bir zaman geçirmesini sağlayacaktır. Dünya rekortmeni lastik adamdan, ateş şova varana kadar farklı gösteri sanatçıları yer alacaktır. Sirk organizasyonu 9-10-16-17 Kasım tarihlerin de festivalin içerisin de ki her Cumartesi-Pazar 4 seans şeklin de düzenlenecektir. SİRK GÖSTERİSİ İLE İLGİLİ GİRİŞLER ÜCRETSİZDİR.

08 – 17 KASIM 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ANATOLİA GURME FEST etkinliğine organizatörler tüm Malatyalıları davet etmektedir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)