Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Peygamber Efendimiz bizlere hayatımızın her alanında, her durumda Allah'a nasıl sığınacağımızı, nasıl dua edeceğimizi ve ne yapacağımızı gerek alemlere rahmete yaşantısı ve hayatıyla gerek hadisleriyle öğretmiştir. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında okunması tavsiye edilen dua;

Arapçası:

Okunuşu: "Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne)." (Bakara Suresi, 156)

Anlamı: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156)

Adı Soyadı Celal Boztepe Yaş 69 Baba Adı Abuzer Anne Adı Zeynep Yakını Serkan Boztepe Taziye Adresi Tecde Mh.Burcu Sk.Ha-Ka İnş.Sit.A-Blok No:9/26 Yeşilyurt/Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Sevilay Koçer Yaş 44 Baba Adı Mehmet Anne Adı Ersin Yakını Vahap Kösemen Taziye Adresi Başharık Mh. Özer Sk. No: 26/10 Battalgazi/Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Nezihe Deste Yaş 65 Baba Adı Yunus Anne Adı Fahriye Yakını Ömer Deste Taziye Adresi İnönü Mh. Abdulkadir Eriş Cad. No: 35/2/16 Yeşilyurt/Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Sayit Ünverdi Yaş 41 Baba Adı Yusuf Anne Adı Nuriye Yakını Muharrem Ünverdi Taziye Adresi Aşağısülmeneli Mh. Arguvan / Malatya Defin Adresi Aşağısülmeneli Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı Adı Soyadı Tuba Özdemir Yaş 31 Baba Adı Mustafa Anne Adı Safiye Yakını Mustafa Özdemir Taziye Adresi Cemalgürsel Mh. Gönültaş Cad. No:162/1 Yeşilyurt/Malatya Defin Adresi Armutlu Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı Adı Soyadı Ahmet Yiğit Yaş 76 Baba Adı Ahmet Anne Adı Fadime Yakını Yasin Yiğit Taziye Adresi Özalper Mh. Peri Sk. Safa Sok.2-B Blok Yeşilyurt / Malatya Defin Adresi Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığı

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)