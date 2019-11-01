Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Peygamber Efendimiz bizlere hayatımızın her alanında, her durumda Allah'a nasıl sığınacağımızı, nasıl dua edeceğimizi ve ne yapacağımızı gerek alemlere rahmete yaşantısı ve hayatıyla gerek hadisleriyle öğretmiştir. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında okunması tavsiye edilen dua;
Arapçası:
Okunuşu: "Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne)." (Bakara Suresi, 156)
Anlamı: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156)
|
Adı Soyadı
|
Celal Boztepe
|
Yaş
|
69
|
Baba Adı
|
Abuzer
|
Anne Adı
|
Zeynep
|
Yakını
|
Serkan Boztepe
|
Taziye Adresi
|
Tecde Mh.Burcu Sk.Ha-Ka İnş.Sit.A-Blok No:9/26 Yeşilyurt/Malatya
|
Defin Adresi
|
Şehir Mezarlığı
|
Adı Soyadı
|
Sevilay Koçer
|
Yaş
|
44
|
Baba Adı
|
Mehmet
|
Anne Adı
|
Ersin
|
Yakını
|
Vahap Kösemen
|
Taziye Adresi
|
Başharık Mh. Özer Sk. No: 26/10 Battalgazi/Malatya
|
Defin Adresi
|
Şehir Mezarlığı
|
Adı Soyadı
|
Nezihe Deste
|
Yaş
|
65
|
Baba Adı
|
Yunus
|
Anne Adı
|
Fahriye
|
Yakını
|
Ömer Deste
|
Taziye Adresi
|
İnönü Mh. Abdulkadir Eriş Cad. No: 35/2/16 Yeşilyurt/Malatya
|
Defin Adresi
|
Şehir Mezarlığı
|
Adı Soyadı
|
Sayit Ünverdi
|
Yaş
|
41
|
Baba Adı
|
Yusuf
|
Anne Adı
|
Nuriye
|
Yakını
|
Muharrem Ünverdi
|
Taziye Adresi
|
Aşağısülmeneli Mh. Arguvan / Malatya
|
Defin Adresi
|
Aşağısülmeneli Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı
|
Adı Soyadı
|
Tuba Özdemir
|
Yaş
|
31
|
Baba Adı
|
Mustafa
|
Anne Adı
|
Safiye
|
Yakını
|
Mustafa Özdemir
|
Taziye Adresi
|
Cemalgürsel Mh. Gönültaş Cad. No:162/1 Yeşilyurt/Malatya
|
Defin Adresi
|
Armutlu Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı
|
Adı Soyadı
|
Ahmet Yiğit
|
Yaş
|
76
|
Baba Adı
|
Ahmet
|
Anne Adı
|
Fadime
|
Yakını
|
Yasin Yiğit
|
Taziye Adresi
|
Özalper Mh. Peri Sk. Safa Sok.2-B Blok Yeşilyurt / Malatya
|
Defin Adresi
|
Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığı
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)