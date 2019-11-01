Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Kasım 2019 Cuma 19:11

Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Malatya'da bugün vefat eden altı kişinin üçü şehir mezarlığına defnedildi.

Malatya'da Bugün Vefat Edenler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Peygamber Efendimiz bizlere hayatımızın her alanında, her durumda Allah'a nasıl sığınacağımızı, nasıl dua edeceğimizi ve ne yapacağımızı gerek alemlere rahmete yaşantısı ve hayatıyla gerek hadisleriyle öğretmiştir. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında okunması tavsiye edilen dua;

Arapçası:

Okunuşu: "Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne)." (Bakara Suresi, 156)

Anlamı: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156)

Adı Soyadı

Celal Boztepe

Yaş

69

Baba Adı

Abuzer

Anne Adı

Zeynep

Yakını

Serkan Boztepe

Taziye Adresi

Tecde Mh.Burcu Sk.Ha-Ka İnş.Sit.A-Blok No:9/26 Yeşilyurt/Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Sevilay Koçer

Yaş

44

Baba Adı

Mehmet

Anne Adı

Ersin

Yakını

Vahap Kösemen

Taziye Adresi

Başharık Mh. Özer Sk. No: 26/10 Battalgazi/Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Nezihe Deste

Yaş

65

Baba Adı

Yunus

Anne Adı

Fahriye

Yakını

Ömer Deste

Taziye Adresi

İnönü Mh. Abdulkadir Eriş Cad. No: 35/2/16 Yeşilyurt/Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Sayit Ünverdi

Yaş

41

Baba Adı

Yusuf

Anne Adı

Nuriye

Yakını

Muharrem Ünverdi

Taziye Adresi

Aşağısülmeneli Mh. Arguvan / Malatya

Defin Adresi

Aşağısülmeneli Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı

Adı Soyadı

Tuba Özdemir

Yaş

31

Baba Adı

Mustafa

Anne Adı

Safiye

Yakını

Mustafa Özdemir

Taziye Adresi

Cemalgürsel Mh. Gönültaş Cad. No:162/1 Yeşilyurt/Malatya

Defin Adresi

Armutlu Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı

Adı Soyadı

Ahmet Yiğit

Yaş

76

Baba Adı

Ahmet

Anne Adı

Fadime

Yakını

Yasin Yiğit

Taziye Adresi

Özalper Mh. Peri Sk. Safa Sok.2-B Blok Yeşilyurt / Malatya

Defin Adresi

Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığı



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman’a MTÜ Fahri Doktora Ünvanı Verildi 27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman’a MTÜ Fahri...
Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan’dan Başkan Çınar’a Ödül Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan’dan Başkan...
Rektör Karabulut, “15 Temmuz engellenmeseydi Türkiye bugün Suriye olurdu” Rektör Karabulut, “15 Temmuz engellenmeseydi Türkiye...
Ağbaba’dan Gençlik Ve Spor Bakanı’na Suat Arslanboğa Soruları Ağbaba’dan Gençlik Ve Spor Bakanı’na Suat Arslanboğa...
Bakan Berat Albayrak Malatya'da Bakan Berat Albayrak Malatya'da
MATÖV İstişare Toplantısı Yapıldı MATÖV İstişare Toplantısı Yapıldı
MHP'li Fendoğlu'ndan TBMM'de TFF'ye Arslanboğa Tepkisi MHP'li Fendoğlu'ndan TBMM'de TFF'ye...
Beylerderesi Baraj Göletine 10 Bin Adet Pullu Sazan Bırakıldı Beylerderesi Baraj Göletine 10 Bin Adet Pullu Sazan...
Malatya’da 448.829 Dekar Tarım Arazisi Sulandı Malatya’da 448.829 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Başkan Gürkan, Yeni İtfaiye Merkezi inşaatında çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Gürkan, Yeni İtfaiye Merkezi inşaatında...
Yaya bilincinin oluşturulması amacıyla zemin işaretleme çalışmaları devam ediyor Yaya bilincinin oluşturulması amacıyla zemin işaretleme...
Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni Gerçekleştirildi Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni Gerçekleştirildi
Malatya'da Bugün Vefat Edenler Malatya'da Bugün Vefat Edenler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Düzenlendi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Düzenlendi
Rektör Karabulut’tan şehit aileleri ve gazilere ziyaret Rektör Karabulut’tan şehit aileleri ve gazilere...
Yukarı Çık
banner687
banner691

27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman’a MTÜ Fahri...
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı...

Haberi Oku