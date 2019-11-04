Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Peygamber Efendimiz bizlere hayatımızın her alanında, her durumda Allah'a nasıl sığınacağımızı, nasıl dua edeceğimizi ve ne yapacağımızı gerek alemlere rahmete yaşantısı ve hayatıyla gerek hadisleriyle öğretmiştir. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında okunması tavsiye edilen dua;

Arapçası:

Okunuşu: "Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne)." (Bakara Suresi, 156)

Anlamı: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156)

Adı Soyadı Reis Kaçak Yaş 45 Baba Adı Sülük Anne Adı Esme Yakını Turgut Kaçak Taziye Adresi Hoca Ahmet Yesevi Mh. Mavi Sk. No: 14 Yeşilyurt/Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Muazzez Bulut Yaş 82 Baba Adı Mehmet Anne Adı Bedriye Yakını Çetin Bulut Taziye Adresi Saray Mh. Fuzuli Cad. No: 57/3 Battalgazi/Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Mustafa Karahan Yaş 80 Baba Adı Abo Anne Adı Menevşe Yakını Mehmet Karahan Taziye Adresi Tandoğan Mh.Aydemir Cd.Beyazsaray Evleri Battalgazi/Malatya Defin Adresi Alibaba Mezarlığı Battalgazi/Malatya Adı Soyadı Zülfi Şeker Yaş 79 Baba Adı Aziz Anne Adı İncu Yakını Tülay Toprak Taziye Adresi Başharık Mh. Bıldırcın Sk. No: 20/7 Battalgazi/Malatya Defin Adresi Elazığ Mezarlığı Adı Soyadı Halit Karakoç Yaş 73 Baba Adı Mahmut Anne Adı Şehriban Yakını Muzaffer Er Taziye Adresi Hamidiye Mah. Yazıhan / Malatya Defin Adresi Hamidiye Mah. Yazıhan / Malatya Mezarlığı

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