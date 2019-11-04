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04 Kasım 2019 Pazartesi 19:36

Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Malatya'da bugün vefat eden beş kişinin ikisi şehir mezarlığına defnedildi.

Malatya'da Bugün Vefat Edenler
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Peygamber Efendimiz bizlere hayatımızın her alanında, her durumda Allah'a nasıl sığınacağımızı, nasıl dua edeceğimizi ve ne yapacağımızı gerek alemlere rahmete yaşantısı ve hayatıyla gerek hadisleriyle öğretmiştir. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında okunması tavsiye edilen dua;

Arapçası:

Okunuşu: "Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne)." (Bakara Suresi, 156)

Anlamı: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156)

Adı Soyadı

Reis Kaçak

Yaş

45

Baba Adı

Sülük

Anne Adı

Esme

Yakını

Turgut Kaçak

Taziye Adresi

Hoca Ahmet Yesevi Mh. Mavi Sk. No: 14 Yeşilyurt/Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Muazzez Bulut

Yaş

82

Baba Adı

Mehmet

Anne Adı

Bedriye

Yakını

Çetin Bulut

Taziye Adresi

Saray Mh. Fuzuli Cad. No: 57/3 Battalgazi/Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Mustafa Karahan

Yaş

80

Baba Adı

Abo

Anne Adı

Menevşe

Yakını

Mehmet Karahan

Taziye Adresi

Tandoğan Mh.Aydemir Cd.Beyazsaray Evleri Battalgazi/Malatya

Defin Adresi

Alibaba Mezarlığı Battalgazi/Malatya

Adı Soyadı

Zülfi Şeker

Yaş

79

Baba Adı

Aziz

Anne Adı

İncu

Yakını

Tülay Toprak

Taziye Adresi

Başharık Mh. Bıldırcın Sk. No: 20/7 Battalgazi/Malatya

Defin Adresi

Elazığ Mezarlığı

Adı Soyadı

Halit Karakoç

Yaş

73

Baba Adı

Mahmut

Anne Adı

Şehriban

Yakını

Muzaffer Er

Taziye Adresi

Hamidiye Mah. Yazıhan / Malatya

Defin Adresi

Hamidiye Mah. Yazıhan / Malatya Mezarlığı



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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