Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Peygamber Efendimiz bizlere hayatımızın her alanında, her durumda Allah'a nasıl sığınacağımızı, nasıl dua edeceğimizi ve ne yapacağımızı gerek alemlere rahmete yaşantısı ve hayatıyla gerek hadisleriyle öğretmiştir. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında okunması tavsiye edilen dua;

Arapçası:

Okunuşu: "Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne)." (Bakara Suresi, 156)

Anlamı: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156)

Adı Soyadı Ayşe Demirci Yaş 82 Baba Adı Ömer Anne Adı Elifhan Yakını Murat Kömüş Taziye Adresi Dilek Mh. Hastane Cad. No: 29 Yeşilyurt / Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Fatma İnkaya Yaş 75 Baba Adı Hüseyin Anne Adı Emine Yakını Ömer İnkaya Taziye Adresi Aşağıbağlar Mh.Nilüfer Sk.Kanal Üstü.2.Çıkmaz No:4 Yeşilyurt/Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Memet Korkmaz Yaş 64 Baba Adı Mehmet Anne Adı Elif Yakını İbrahim Korkmaz Taziye Adresi Hacı Abdi Mh. Taç Sk. No:10 Battalgazi/Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Mustafa Kapıcı Yaş 71 Baba Adı Mahmut Anne Adı Zeynep Yakını Mehmet Kapıcı Taziye Adresi Göztepe Mah.Gülnar Sk.No:20 Battalgazi/Malatya Defin Adresi Karababa Mezarlığı Battalgazi/Malatya Adı Soyadı Sadık Öztürk Yaş 85 Baba Adı Hasan Anne Adı Hanım Yakını Hasan Rıza Öztürk Taziye Adresi Bozan Mh. Arguvan / Malatya Defin Adresi Bozan Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)