Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Peygamber Efendimiz bizlere hayatımızın her alanında, her durumda Allah'a nasıl sığınacağımızı, nasıl dua edeceğimizi ve ne yapacağımızı gerek alemlere rahmete yaşantısı ve hayatıyla gerek hadisleriyle öğretmiştir. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında okunması tavsiye edilen dua;
Arapçası:
Okunuşu: "Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne)." (Bakara Suresi, 156)
Anlamı: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156)
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Adı Soyadı
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Şehir Mezarlığı
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Şehir Mezarlığı
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Şehir Mezarlığı
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Karababa Mezarlığı Battalgazi/Malatya
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Bozan Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)