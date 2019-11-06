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06 Kasım 2019 Çarşamba 19:32

Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Malatya'da bugün vefat eden beş kişinin üçü şehir mezarlığına defnedildi.

Malatya'da Bugün Vefat Edenler
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Peygamber Efendimiz bizlere hayatımızın her alanında, her durumda Allah'a nasıl sığınacağımızı, nasıl dua edeceğimizi ve ne yapacağımızı gerek alemlere rahmete yaşantısı ve hayatıyla gerek hadisleriyle öğretmiştir. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında okunması tavsiye edilen dua;

Arapçası:

Okunuşu: "Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne)." (Bakara Suresi, 156)

Anlamı: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156)

Adı Soyadı

Ayşe Demirci

Yaş

82

Baba Adı

Ömer

Anne Adı

Elifhan

Yakını

Murat Kömüş

Taziye Adresi

Dilek Mh. Hastane Cad. No: 29 Yeşilyurt / Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Fatma İnkaya

Yaş

75

Baba Adı

Hüseyin

Anne Adı

Emine

Yakını

Ömer İnkaya

Taziye Adresi

Aşağıbağlar Mh.Nilüfer Sk.Kanal Üstü.2.Çıkmaz No:4 Yeşilyurt/Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Memet Korkmaz

Yaş

64

Baba Adı

Mehmet

Anne Adı

Elif

Yakını

İbrahim Korkmaz

Taziye Adresi

Hacı Abdi Mh. Taç Sk. No:10 Battalgazi/Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Mustafa Kapıcı

Yaş

71

Baba Adı

Mahmut

Anne Adı

Zeynep

Yakını

Mehmet Kapıcı

Taziye Adresi

Göztepe Mah.Gülnar Sk.No:20 Battalgazi/Malatya

Defin Adresi

Karababa Mezarlığı Battalgazi/Malatya

Adı Soyadı

Sadık Öztürk

Yaş

85

Baba Adı

Hasan

Anne Adı

Hanım

Yakını

Hasan Rıza Öztürk

Taziye Adresi

Bozan Mh. Arguvan / Malatya

Defin Adresi

Bozan Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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