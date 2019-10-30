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30 Ekim 2019 Çarşamba 18:55

Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Malatya'da bugün vefat eden Sekiz kişinin Dördü şehir mezarlığına defnedildi.

Malatya'da Bugün Vefat Edenler
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Peygamber Efendimiz bizlere hayatımızın her alanında, her durumda Allah'a nasıl sığınacağımızı, nasıl dua edeceğimizi ve ne yapacağımızı gerek alemlere rahmete yaşantısı ve hayatıyla gerek hadisleriyle öğretmiştir. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında okunması tavsiye edilen dua;

Arapçası:

Okunuşu: "Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne)." (Bakara Suresi, 156)

Anlamı: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156)

Adı Soyadı

Miyase Seyhan

Yaş

87

Baba Adı

Hasan

Anne Adı

Zahide

Yakını

Ziya Seyhan

Taziye Adresi

Göztepe Mah. Ramazan Sk.Seyhan Apt. No:25 Battalgazi / Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Nazife Akbulut

Yaş

74

Baba Adı

Bayram

Anne Adı

Yeter

Yakını

Rıfat Kılıç

Taziye Adresi

Tecde Mh. İsmet Paşa Cad. No: 179/7 Yeşilyurt / Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Hasan Yüzük

Yaş

89

Baba Adı

Ahmet

Anne Adı

Delal

Yakını

Nihat Yüzük

Taziye Adresi

Hoca Ahmet Yesevi Mh. Vuslat Sk. No: 49 Yeşilyurt / Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Elif Çakır

Yaş

83

Baba Adı

Şaban

Anne Adı

Cennet

Yakını

Bayram Doğan

Taziye Adresi

Dilek Mh. Akın Sk. No: 66 Yeşilyurt/Malatya

Defin Adresi

Şehir Mezarlığı

Adı Soyadı

Aşur Kılıç

Yaş

89

Baba Adı

Rıza

Anne Adı

Meryem

Yakını

Rifat Kılıç

Taziye Adresi

Tecirli Mh. Yazıhan / Malatya

Defin Adresi

Tecirli Mh. Yazıhan / Malatya Mezarlığı

Adı Soyadı

Emine Arık

Yaş

52

Baba Adı

Mehmet

Anne Adı

Ayişe

Yakını

Mehmet Ali Arık

Taziye Adresi

Hatunsuyu Mh. Battalgazi/Malatya

Defin Adresi

Hatunsuyu Mh. Battalgazi/Malatya Mezarlığı

Adı Soyadı

Yakup Ayhan

Yaş

24

Baba Adı

Halil

Anne Adı

Ayşe

Yakını

Halil Ayhan

Taziye Adresi

Yaka Mh. Yeşilyurt / Malatya

Defin Adresi

Yaka Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı

Adı Soyadı

Gülüstan Ünlü

Yaş

74

Baba Adı

Şevket

Anne Adı

Emine

Yakını

Metin Ünlü

Taziye Adresi

Tandoğan Mh. Fevziçakmak Cad. No:18/1 Battalgazi/Malatya

Defin Adresi

Alibaba Mezarlığı Battalgazi/Malatya



MGH - Özel Haber
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