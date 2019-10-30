Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Peygamber Efendimiz bizlere hayatımızın her alanında, her durumda Allah'a nasıl sığınacağımızı, nasıl dua edeceğimizi ve ne yapacağımızı gerek alemlere rahmete yaşantısı ve hayatıyla gerek hadisleriyle öğretmiştir. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında okunması tavsiye edilen dua;

Arapçası:

Okunuşu: "Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne)." (Bakara Suresi, 156)

Anlamı: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler." (Bakara Suresi, 156)

Adı Soyadı Miyase Seyhan Yaş 87 Baba Adı Hasan Anne Adı Zahide Yakını Ziya Seyhan Taziye Adresi Göztepe Mah. Ramazan Sk.Seyhan Apt. No:25 Battalgazi / Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Nazife Akbulut Yaş 74 Baba Adı Bayram Anne Adı Yeter Yakını Rıfat Kılıç Taziye Adresi Tecde Mh. İsmet Paşa Cad. No: 179/7 Yeşilyurt / Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Hasan Yüzük Yaş 89 Baba Adı Ahmet Anne Adı Delal Yakını Nihat Yüzük Taziye Adresi Hoca Ahmet Yesevi Mh. Vuslat Sk. No: 49 Yeşilyurt / Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Elif Çakır Yaş 83 Baba Adı Şaban Anne Adı Cennet Yakını Bayram Doğan Taziye Adresi Dilek Mh. Akın Sk. No: 66 Yeşilyurt/Malatya Defin Adresi Şehir Mezarlığı Adı Soyadı Aşur Kılıç Yaş 89 Baba Adı Rıza Anne Adı Meryem Yakını Rifat Kılıç Taziye Adresi Tecirli Mh. Yazıhan / Malatya Defin Adresi Tecirli Mh. Yazıhan / Malatya Mezarlığı Adı Soyadı Emine Arık Yaş 52 Baba Adı Mehmet Anne Adı Ayişe Yakını Mehmet Ali Arık Taziye Adresi Hatunsuyu Mh. Battalgazi/Malatya Defin Adresi Hatunsuyu Mh. Battalgazi/Malatya Mezarlığı Adı Soyadı Yakup Ayhan Yaş 24 Baba Adı Halil Anne Adı Ayşe Yakını Halil Ayhan Taziye Adresi Yaka Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Adresi Yaka Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı Adı Soyadı Gülüstan Ünlü Yaş 74 Baba Adı Şevket Anne Adı Emine Yakını Metin Ünlü Taziye Adresi Tandoğan Mh. Fevziçakmak Cad. No:18/1 Battalgazi/Malatya Defin Adresi Alibaba Mezarlığı Battalgazi/Malatya

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