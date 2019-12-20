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20 Aralık 2019 Cuma 13:16

Malatya'da Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi Kurulacak

Milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyesi Malatya Beydağı Gençlik Merkezinde kuruluyor.

Malatya'da Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi Kurulacak
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Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliğini imza atılarak Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile "Deneyap Türkiye" hayata geçirildi.

Deneyap Türkiye'nin temel amacı, ülkenin kalkınması için olmazsa olmaz görülen Milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturmak olduğunu belirten Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir KAYHAN, ‘’ Teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek için proje kapsamında 12 ilde devam eden Deneyap Teknoloji Atölyelerinin Malatya'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde açılacağını söyledi.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eğitim modeli, öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır. Deneyaplarda, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençlerimiz Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 10 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitimler almaktadırlar. Bu süreçte hem temel teknoloji yetkinlikleri, hem özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde etmektedirler.

Deneyap Türkiye’nin ilk faz çalışması olan Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon illerinde Temmuz 2019’da başlayan eğitimler 1920 öğrenciyle devam etmektedir.

İkinci faz çalışması olarak Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere toplam 18 ilde eğitimlerin bahar ayı itibariyle başlanması için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

Deneyap Teknoloji Atolyesi ilimizde açılıyor. 4, 5, 8 ve 9. sınıf öğrencileri için seçme sınavı son başvuru tarihi 6 OCAK

Ayrıntılı Bilgi Icin: https://www.deneyapturkiye.org/#firstPage



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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