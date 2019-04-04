Malatya'da Mera ve yaylakların kiralanması ihalesi yapılacak

Malatya İl Mera Komisyonu Kararı, "ilimiz sınırları içerisinde bulunan ve kiralanması planlanan mera ve yaylakların 2019 yılı otlatma sezonunda mevsimlik otlatma amacı ile Mera Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda "Pazarlık Usulü" ile kiralanması için ihale yapılacaktır." denildi.

12 Nisan 2019 Cuma günü saat 14.00'de yapılacak İhaleyle ilgili olarak;

MALATYA İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN İHALE YOLU İLE KİRALANACAK İHTİYAÇ FAZLASI MERA VE YAYLAKLAR

İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve ekteki tabloda İlçesi, Mahallesi, alanı, kapasitesi, ot verimi, mahalleye kayıtlı hayvan sayısına göre mahallede kayıtlı hayvan sahiplerine ve diğer mahalle ve ilçeler ile komşu ve diğer illere kayıtlı göçer ve sürü sahiplerine kiralanması planlanan mera ve yaylakların 2019 yılı otlatma sezonunda mevsimlik otlatma amacı ile 4342 sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliğinin 13. maddesi doğrultusunda ve İl Mera Komisyonumuzun 15/03/2019 tarih ve 2019/05-2 sayılı Kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine kapsamında “Pazarlık Usulü” ile kiralanması için ihale yapılacaktır.

2017 ve 2018 yılı otlatma sezonlarında İlimiz Meraları yasal olarak kullanım hakkı olduğunu belgeleyen göçer ve sürü sahipleri hariç il dışından gelecek göçer ve sürü sahiplerine kapatılmıştı. İl Mera Komisyonunun 18.01.2019 tarih ve 2019/01-2 sayılı kararı ile yeniden il dışından gelecek göçer ve sürü sahiplerine de açılmıştır.

Kiralama ihaleleri Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Karakavak Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale 2 (iki) aşamalı olarak yapılacak olup; birinci ihale 12/04/2019 Cuma günü saat 14:00'te yapılacaktır. Birinci ihaleye sadece meranın bulunduğu mahalle ve bağlı olduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sürü sahipleri katılabilecektir.

Birinci ihalede taliplisi olmayan mera ve yaylaklar için ise ikinci ihale 19.04.2019 Cuma günü saat 14.00'da yapılacak olup; bu ihaleye ilimize bağlı diğer ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri ile komşu ve diğer iller ile bunlara bağlı ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri de katılabilecektir.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünde görülebilecektir.

Göçerler ve sürü sahiplerinin kiralayacakları mera, yaylak ve otlakıyeler için aşağıda istenen belgeler ile birlikte ihale tarihine kadar İl Mera Komisyonuna (İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne) dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Göçer ve sürü sahiplerinin gitmek istediği mera veya yaylak ile birlikte, beraberinde yaylada bulunacakları kişilerin isimleri de dilekçede açıkça belirtilecektir. Dilekçe ekinde ibraz edilmesi gereken belgeler:

Aile Nüfus Kayıt Örneği (Kendisi ve yanında getireceği aile fertleri için) Yerleşim Yeri Belgesi veya İkametgah Belgesi (Onaylı) Müracaatçının ve yanında çalışacakların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi (kendisi ve çalışanları için) Geçici Teminat Makbuzu (Muhammen bedelin Ye 3'ünden az olmamak üzere Malatya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırılarak, İhaleden önce makbuzun İl Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.) Hayvan Cins ve Miktarını için Onaylı Hayvan Varlığı Belgesi ile İşletme Tescil Belgesi. Yaylacı Kimlik kartı için 2 adet fotoğraf (Kendisi ve yanında çalışanlar için) Kiralama ile ilgili özel hükümler

1- Kiracı kiraladığı alanda yanında bulunduracağı kişilerin asayişle ilgili doğacak problemlerinden kendisi sorumlu olacaktır.

2- Birden fazla kişi ortak kiralama yapacak ise, göçerlerin kendi aralarında birlik, kooperatif veya ortaklık şeklinde örgütlenmiş ise, kiralama talebi yönetim kurullarınca yapılır. Sözleşme yine aynı yönetim kurullarınca gerçekleştirilir. Ancak yönetim kurulları, bu konuda yetkili olduklarını belirtir belgeleri Komisyona sunmakla yükümlüdürler.

3-Posta ile yapılacak müracaatlar sonucunda oluşabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

4- İl Mera Komisyonumuzun 18/01/2019 tarih ve 2019/01-1 sayılı kararı ile 1 (bir) BBHB (Büyükbaş Hayvan Birimi) için 65,00 TL olarak tespit edilmiştir. (Bir büyükbaş Hayvan Birimi 1 kültür ırkı sığır veya 2 yerli inek veya 10 koyun veya 12 keçiye eşittir)

5- İl Mera Komisyonumuz kiralamayı yapıp yapmamakta serbesttir.

6-Kiralanan alana kiralama yapılandan fazla hayvan getirilmeyecek, fazla hayvan getirildiğinin tespiti halinde kiralama iptal edilerek 2019/1 Sayılı Valilik Genel Emri doğrultusunda yasal işlem uygulanacaktır.

7- Ekteki tabloda belirtilen alanlar dışında başka yerler için kiralama talebi olduğu takdirde, talep İl Mera Komisyonumuzca değerlendirilebilecek, uygun görülen yerler yine aynı şartlar ile ihale edilebilecektir.

Ahmet ÇIRAKOĞLU Vali Yardımcısı İl Mera Komisyon Başkanı

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)