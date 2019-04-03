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03 Nisan 2019 Çarşamba 15:28

Malatya'da Su Ürünleri Av Yasağı 1 Nisanda Başladı

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 1 Nisan itibariyle su ürünleri av yasağı başladığını yazılı basın açıklaması ile duyurdu.

Malatya'da Su Ürünleri Av Yasağı 1 Nisanda Başladı
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Konuyla ilgili Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Nisanda başlayan yasağın 30 Haziran tarihine kadar süreceği belirtildi.


Açıklamada, “Balıkçılığımızın geleceği büyük ölçüde yasaklara uymaktan geçmektedir. Avlanma yasaklarına uyarak üzerimize düşen vazifeyi büyük ölçüde yapmış olacağız. Avlanma yasakları, su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi arttırmak, iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarını korumak, ekonomik türleri geliştirmek için kısaca balıkçılığımızın ve balıkçıların geleceği için konulmuştur. 13 Ağustos 2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/1 Numaralı Su Ürünleri Tebliği hükümleri gereğince ilimizdeki iç sularda 1 Nisan - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında sazangillerin avcılığı yasaktır. Amatör ( Sportif ) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/2 Numaralı Tebliğ hükümlerine göre, iç sularda 1 Nisan - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında Sportif ( Amatör ) amaçlı da olsa sazan balığının avlanması yasaktır. Genel olarak avlanmanın yasak olduğu bu dönemde, avlanılması yasak olan su ürünlerinin satışı, nakli ve imalatta kullanılması da yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine göre yasal işlem yapılacaktır. 4/1 ve 4/2 Numaralı Tebliğler ile getirilen yasak, sınırlama ve düzenlemeler hakkında daha kapsamlı bilgi Bakanlığımıza ait internet adresinden (www.bsgm.gov.tr ) veya Tarım ve Orman İl, İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilecektir” ifadelerine yer verildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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