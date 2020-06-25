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25 Haziran 2020 Perşembe 15:20

Malatya'da YKS'ye Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz

27 - 28 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek adaylar, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz yararlanacaklar.

Malatya'da YKS'ye Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz
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Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’ye ait otobüs ve Trambüs toplu ulaşım araçları 27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak olan öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından 27 Haziran 2020 - Cumartesi Günü 09.00 ile 14.30 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar Günü ise 09.00 ile 18.00 saatlerini arasında ücretsiz olarak faydalanacak.

Başkan Gürkan: Başarılar diliyorum

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan üniversite adayı öğrencilerimiz Büyükşehir Belediyemize ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda refakatçisi ile birlikte ücretsiz olarak yararlanacaklar. Sınava girecek tüm üniversite adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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