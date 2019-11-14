Malatya, Diyarbakır “Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarının” Onur Konuğu Oldu

Vali Aydın Baruş, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenerek Anadolu'nun lezzetlerinin buluştuğu "Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’na" onur konuğu olarak katıldı.

TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Diyarbakır başta olmak üzere Malatya, Aydın, Van, Osmaniye, Mersin Sivas, Kastamonu, Trabzon, Hatay, Kayseri'nin aralarında olduğu 45 ilin mutfağının 5 gün boyunca tanıtılacağı fuarın açılışında kurdele yerine 21 metrelik kente özgü peynir ve çörek kesildi.

Sektörün profesyonellerini bir araya getiren, ziyaretçilerin yöresel lezzetleri tatması da sağlanan fuarda şef, gurme, akademisyen ve bloggerların yer alacağı yemek atölyeleri, söyleşiler ve yarışmalar da düzenlenecek.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmada, 10 bin yıllık geçmişe sahip Diyarbakır'ın lezzet mirasının tanıtılması ve geleceğe aktarılması açısından fuarın büyük önem taşıdığını söyledi.

Kente ait tescilli ürün sayısının artırılması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın markalaşmasını yemek alanında ve üretilen ürünler bağlamında çoğaltmak gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak Diyarbakır'ın bütün lezzetlerinin yaşatılması ve bu tatların herkese ulaşması için Mutfak Sanatları Merkezi kurulmasını içeren bir proje başlattık. Bunu yakın bir zamanda dünyaca ünlü aşçıların katılımıyla bir lezzet ve görsel şölene dönüştüreceğiz" dedi.

Vali Aydın Baruş törende yaptığı konuşmasında, Diyarbakır gibi engin bir tarih ve kültürü olan bir şehirde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek;

Anadolu kültürünün, Anadolu halkının en önemli özelliklerinden birisi misafirperverliğidir. Bu misafirperverliği gösterdiği için Diyarbakırlılara da ayrıca teşekkür eden Vali Baruş, “Bu misafirperverlik geleneğinin en önemli göstergelerinden birisi zengin sofralardır. Yerel ürünlerimizi, yerel mutfağımızı evrenselleştirmek, başka insanlara kavuşturmak için böyle fuarlar büyük önem taşıyor. Bu anlamda Diyarbakır’da yöresel lezzetler fuarının ikincisi düzenleniyor. Bizlerde Malatya Mutfağı olarak bu yıl bu fuara katılım sağlıyoruz. Malatya mutfağı da gerçekten çok zengin bir mutfak özellikle bulgurdan yapılan ürünlerde çok iddialıyız. Şu anda Malatya'da yaptığımız tespitlere göre 80 çeşidin üzerinde bulgur köftesi yapılıyor. Özellikle sebze yaprağından üretilen ürünlerimiz kiraz, ayva yaprağından tutun fasulye yaprağına kadar bütün bitkisel yaprakların kullanıldığı sarmaya dayalı ürünlerimiz gerçekten damaklarımızı şenlendiriyor. Bu anlamda bugün gerek fırın yemeklerimiz gerekse köftelerimizden bazı numuneleri bulacaksınız, sizlere afiyet olsun diyorum. Tekrar bu fuarın Diyarbakır’ımıza, Malatya’mıza burada misafir olan 45 ilimize ve tüm Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele yerine 21 metre uzunluğundaki peynir ve çöreği keserek fuarın açılışını gerçekleştirilmesinin ardından protokol üyeleri başta Malatya standı olmak üzere fuara katılan illerin stantlarını gezdiler.

Fuar'ın bu yılki onur konuğu Malatya olurken, Aydın, Van, Osmaniye, Mersin Sivas, Kastamonu, Trabzon, Hatay, Kayseri'nin aralarında olduğu 45 ilin mutfağı beş gün boyunca farklı tat ve lezzetleriyle sergilenecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)