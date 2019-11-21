Malatya Gençlik Ve Spor İl Müdürü Kayhan 2000 Yataklı Yurt İnşaatını İnceledi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan inşaat firma yetkililerinde ve kontrolörlerden bilgiler aldı. inşaatın ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan yaptığı açıklamada “İnönü Üniversitesi yerleşkesinin içinde bulunan 2000 yataklı yurdumuz yedi yıldızlı otel konforunda olup standarttı yüksek bir yurt olacaktır. İnşAllah önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hazır duruma gelip, Malatya’mıza uzun süre öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacaktır” dedi.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)