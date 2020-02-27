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27 Şubat 2020 Perşembe 18:07

Malatya Heyetinden 4 bakana ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekilleri ve belediye başkanları 4 bakanı ziyaret ederek, deprem sonrası yaraların sarılmasına ilişkin çalışma ve projeler konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Malatya Heyetinden 4 bakana ziyaret
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AK Parti Malatya Heyeti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettiler. Heyet, ayrıca TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u da ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Battalgazi, Kale, Pütürge ve Doğanyol Belediye Başkanları ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptıkları ziyarette deprem sonrası çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve yürütülecek çalışmalar hakkında destek istendi.

Milletvekilleri Çalık, Çakır ve Kahtalı beraberinde Battalgazi, Kale, Pütürge ve Doğanyol Belediye Başkanları ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek, deprem sonrası verilen destekler için teşekkür edip, yeni çalışmalar hakkında istişarede bulundular.

Milletvekili Çalık beraberinde Battalgazi, Kale, Pütürge ve Doğanyol Belediye Başkanları ile birlikte

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yaptıkları ziyarette ise depremden zarar gören okullarla ilgili değerlendirmelerde bulunup, talepleri ilettiler.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyeleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci ile AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı heyetteki Battalgazi, Kale, Pütürge ve Doğanyol Belediye Başkanları ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u u ziyaret edere, yatırım ve projelere ilişkin talepleri ilettiler.

Milletvekili Çalık beraberinde Battalgazi, Kale, Pütürge ve Doğanyol Belediye Başkanları ile birlikte TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret ederek, bu ilçelerde yapılacak olan TOKİ konutları ile ilgili olarak istişarede bulunuldu ve talepler aktarıldı.

Ziyaretlerle ilgili olarak bir değerlendirme yapan Milletvekili Çalık, “Milletvekillerimiz ile birlikte İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek, hem deprem sonrası verilen destekler için teşekkür ettik, hem de deprem sonrası yaraların sarılması adına yapılacak çalışmalar hakkında taleplerimizi iletip, istişarelerde bulunduk. Malatya’mız adına çok yararlı ziyaretler oldu. Vatandaşlarımızın, Malatyalıların taleplerini her zaman ve her koşulda takip ediyoruz. Sayın bakanlarımıza verdikleri destek ve katkılar için bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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