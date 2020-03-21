Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/06)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; Toplu askere gönderme faaliyetlerinin durdurulmasına ve berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetlerinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 21.03.2020

KARAR NO : 2020/06

İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Bu kapsamda;

1- Askere alma sürecinde, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak askere uğurlama törenleri düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden bu tür faaliyetlerinin durdurulmasına,

2- Vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve/veya yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlarımız açısından riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulmasına,

Kararlara uymayanlar hakkında ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinin uygulanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)