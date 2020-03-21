Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/07)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceklerdir. Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarının kaldırmasına ve bu alanlara müşteri kabul edilmemesine oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 21.03.2020

KARAR NO : 2020/07

İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Bu kapsamda;

İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceklerdir. Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarının kaldırmasına ve bu alanlara müşteri kabul edilmemesine,

Karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinin uygulanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)