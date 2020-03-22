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22 Mart 2020 Pazar 14:12

Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/08)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda;65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak ikinci bir emre kadar sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/08)
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T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 21.03.2020

KARAR NO : 2020/08

İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesidir.

Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedirler.

Bu durum toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve gereksinimini arttırarak vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağından Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda,

1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak ikinci bir emre kadar sokağa çıkmalarının yasaklanmasına,

İkametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) kamu görevlileri (başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb.) İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi ile Valiliğimizin 21.03.2020 tarih ve 2020/1 nolu Genel Emri kapsamı dışında bırakılmasına,

Karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinin uygulanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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