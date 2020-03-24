Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/09)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; Nikah salonlarında sosyal mesafe, havalandırma ve dezenfekte edilmesi, çevreye atılan çöplerin atılması ve toplanması ile ilgili dezenfekte ve hijyene azami dikkat edilmesi, park, bahçe ve mesire alanlarında mangal takılması ve piknik yapılmasının geçici yasaklanmasına, Ptt, banka ve kurumsal ödeme noktaları vb. yerlerde sosyal mesafe uyarısı, il arası gelişlerde muayene ve ateş ölçülmesi, marketlerin açılış ve kapanış saatleri ve içeride bulunması gereken müşteri sayısının sosyal mesafeye uygun olarak sınırlandırılmasına oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 23.03.2020

KARAR NO : 2020/09

İl Hıfzıssıhha Kurulu 23.03.2020 Pazartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Bu kapsamda;

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 74221 sayılı genelgesi gereği; nikâh işlemleri ile ilgili iki nikâh merasimi arasında yeterli sürenin bırakılmasına, her nikâh merasiminden sonra salonların havalandırılmasına ve dezenfekte edilmesine, belediye binaları ve belediye nikâh salonları dışında gerekli olmadıkça nikâh kıyılmamasına, nikâh merasimlerinin yapıldığı yerlerde hastalığın bulaşmasını engelleyecek ve sosyal mesafeyi koruyacak biçimde düzenleme yapılmasına,

2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 74221 sayılı genelgesi gereği; atıkların toplanmasına yönelik olarak; çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyalin toplanmasında azami hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda, hususiyetle ambalaj atıklarını gerek ambalaj atığı üreticilerinden doğrudan gerekse şehir içindeki cadde ve sokaklardan toplayanlara yönelik olarak pandemi devam ettiği sürece maske, eldiven, kıyafet gibi koruyucu ekipman temini yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu sürecinde daha hassas davranılmasına,

3-İlimiz genelinde park, bahçe ve mesire alanlarında mangal yakılmasının ve piknik yapılmasının geçici olarak yasaklanmasına,

4-PTT, banka şubeleri ile kurumsal ödeme noktaları vb. vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturduğu noktalarda/yerlerde sosyal mesafe şartı olan en az 1 metre mesafede bulunma kuralının sağlanmasına, gişe işlemlerinde de randevu sistemi ile işlem yapılmasına,

5- İlimiz ile sınırı olan Sivas, Kayseri, Adıyaman ve Elazığ illeri karayolu şehir giriş ve çıkış noktalarında şehirlerarası toplu taşıma yapan araçların kolluk görevlileri ile birlikte yeteri kadar sağlık görevlisi bulundurularak toplu taşımadan yararlanan vatandaşlarımızın muayene ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra geçiş izni verilmesine,

6- İlimiz genelindeki tüm marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine, market içindeki en fazla müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb hariç) onda biri kadar (örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması) olmasına,

Tüm marketlerin, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısının market girişlerine asılarak ilan edilmesine, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirlerin alınmasına, market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşterinin içeriye alınmamasına, market yetkililerinin aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli olarak hatırlatmasına, market girişinde görülecek şekilde bu hususları belirten afişlerin asılmasına,

7- İlimiz genelindeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının (şehirler arası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50 si oranında yolcu kabul etmesine, araç içindeki yolcuların oturma şeklinin mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, diğeri cam kenarı gibi yolcuların temasını engelleyecek şekilde olmasına,

Kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi hükmü uyarınca idari para cezası uygulanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)