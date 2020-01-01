Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/16)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; vatandaşların göl ve baraj sahil bantları, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmalarının ve topluca bulunmalarının yasaklanmasına, belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılmasına, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanların evlerinde kalmaları konusunda uyarılmasına, sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34’üncü maddesi kapsamında araç muayenelerin ertelenmesine, anılan mevzuat hükümlerine göre herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına ve trafik zabıtası tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 27.03.2020

KARAR NO : 2020/16

İl Hıfzıssıhha Kurulu 27.03.2020 Cuma günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid- 19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemenin en temel yolu vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Bunu sağlamak için birçok tedbir alınmakta ve uyulması gereken kurallar belirlenerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

Ancak İlimizde başta gençler olmak üzere orta yaştaki vatandaşlarımızın virüsün etki alanı içinde olmadıkları duygusu ile yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde oldukları gözlemlenmektedir. Virüs, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı daha çok etkilemekle beraber tüm yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sosyal hareketliliği virüsün yayılmasını hızlandırmaktadır.

Ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34’üncü maddesinde; trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının ekonomik yapıları da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde araç sahibine idari para cezası verileceği, bu araçlara, muayenelerinin yaptırılması için süre ve şartları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde izin verileceği, izin verilen süre sonunda, muayenesi yapılmadan veya muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen araçların trafiğe çıkarılması hâlinde araç sahibine idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, evlerinden çıkamadıkları için Karayolları Trafik Kanununun 34’üncü maddesi kapsamındaki araç muayenelerini fiili imkânsızlık nedeniyle yaptıramamaktadırlar. Araç muayenesini yaptırmadıkları takdirde karşılaşacakları yaptırımlar, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlarımız üzerinde baskı oluşturarak onları dışarı çıkmaya yöneltmektedir. Hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları açısından dışarı çıkmaları son derece riskli olan bu vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları salgınla mücadele için büyük öneme sahiptir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür;

1- 28-29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar İlimiz genelinde hafta sonu günlerde vatandaşlarımızın göl ve baraj sahil bantları, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına, hafta içi günlerde söz konusu alanlarda toplu olarak bir arada bulunulmasının yasaklanmasına,

2- İlimiz genelinde Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılmasına, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanların evlerinde kalmaları konusunda uyarılmasına,

3- 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın, sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34’üncü maddesi kapsamında araç muayenelerin ertelenmesine, anılan mevzuat hükümlerine göre herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına ve trafik zabıtası tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanmasına,

Kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi hükmü uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)