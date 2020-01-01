Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/17)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; Tüm vatandaşlarımızın bulundukları ikamette kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın şehirlerarası yolculuk yapmasının Valilik (Seyahat İzin Kurulu) izni ile gerçekleştirilebileceğine, Malatya ilinden diğer illere gidecek otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17:00'den itibaren ancak Valilik (Seyahat İzin Kurulu) izni ile yapılabileceğine, Seyahat İzin Kuruluna başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmasına, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” düzenlenmesine, Şehirlerarası yolcu geliş gidişi ile ilgili yapılacakların oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 28.03.2020

KARAR NO : 2020/17

İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zaruriyeti oluşmuştur:

Bu kapsamda;

1- Malatya ilinden diğer illere gidecek otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17:00'den itibaren ancak Valilik (Seyahat İzin Kurulu) izni ile yapılabileceğine,

2- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları ikamette kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın şehirlerarası yolculuk yapmasının Valilik (Seyahat İzin Kurulu) izni ile gerçekleştirilebileceğine,

3- Malatya ile diğer iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımızın, Malatya İl Merkezinde (Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri) Valinin, diğer ilçelerde ise Kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kuruluna başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmasına, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” düzenlenmesine,

4- Seyahat İzin Kurulunun, Vali/Kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşturulmasına, bu kurulların otogarlarda görev yapmasına ve bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesinin sağlanmasına,

5- Seyahat İzin Kurulunca; şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular ve otobüsün yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edilebileceği hususu dikkate alınarak otobüs seferi planlamasının yapılmasına ve ilgililere bilgi verilmesine,

6- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlıklarınca sağlık kontrol noktalarının oluşturulmasına, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatinin başlatılmasına,

7- Seyahat İzin Kurulunca; otobüsle yolculuk yapacak vatandaşlarımızın listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listelerinin gidilecek ilin Valiliğine bildirilmesine,

8- Diğer illerden ilimize gelecekleri bildirilen yolcuların ilimiz girişlerinde Emniyet/Jandarma ve Sağlık birimlerince kontrollerinin gerçekleştirilmesine, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken vatandaşlarımıza evlerinde kalmaları hususunun tebliğ edilmesine ve buna uyulup uyulmadığının sürekli kontrol edilmesine,

9- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık birimlerince sağlık kontrolünden geçirilmesinin sağlanmasına,

10- Yolculuğuna izin verilen otobüslerin seyahat güzergâhlarında ancak ilimiz otogarında durmasına ve Valiliğimizce seyahat etmesine izin verilen yolcuların, otobüslerin kapasitelerinde boşluk olması durumunda yolcu alabilmelerine,

11- Tedbirler süreci boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına,

12- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliğimizce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin planlanmasına,

13- Otobüslerin ilimiz güzergahlarında mola verdikleri yerlerin İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı görevlilerince sürekli olarak hijyen kuralları açısından denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmelerinin sağlanmasına,

Kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)