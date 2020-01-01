Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/18)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; Havayolu ile uçuşlarda yolcuların Seyahat İzin Belgesi alması zorunluğu, Kimlerin bu belgeyi alabileceği, Uyulacak kurallar ve Kolluk kuvvetlerinin uygulaması gerekenleri oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 28.03.2020

KARAR NO : 2020/18

İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin Valilik İznine bağlanması yönünde Valiliğimizin 28.03.2020 tarih ve 2020/2 nolu Genel Emri yayımlanmıştır.

Gelinen noktada, uçak seferleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri çerçevesinde aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

1- Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda yolcuların, 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00’dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat etmelerine izin verilmemesine, bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları tarafından seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlarımıza bilet satışı yapılmamasına ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin verilmemesine.

2- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları ikamette kalmaları esastır. Ancak;

a) Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,

b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,

c) Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız,

“Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebileceklerine,

3- Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat etmelerine izin verilmesine,

4- Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama yapılmamasına,

5- Malatya Havalimanında; Hava Meydanı Mülki İdare Amiri başkanlığında, Türk Hava Yolları, İl Emniyet Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulu” Valiliğimiz tarafından oluşturulmuş olup, söz konusu kurulun 28.03.2020 tarihi (bugün) ve saat 20:00’den itibaren belirtilen şartları taşıyan vatandaşlarımıza “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine başlanmasına,

6- Seyahat İzin Belgesi taleplerinin otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenmesine,

7- Kapsam dâhilindeki vatandaşların izin talepleri;

a) Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,

b) İçişleri Bakanlığı tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı Merkezi,

c) İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi, üzerinden alınmasına,

8- Seyahat izin belgesi taleplerinin, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanmasına,

9- Karara bağlanan seyahat izin belgesi taleplerinin; bireysel başvurularda elden verilmesine, telefon ve elektronik başvuruların sonuçlarının ise vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilmesine,

10- Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesinin uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilmesine,

Kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)