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28 Mart 2020 Cumartesi 23:37

Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/19)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; Malatya ilinden diğer illere gidecek otobüs seferlerinin Valilik (Seyahat İzin Kurulu) izni ile yapılabileceğine kararr verilmişti. Taksi vb. araçların şehirlerarası ulaşım aracına dönüşmesine olmasına internet aracılığı ile yol arkadaşı alınmasının yasaklanmasına denetlemenin kolluk görevlilerince yapılmasına, Marketlerin 9 ile 21 saatleri arasında açık olmasına ve 100 mterekareye 10 müşteri olacak şekilde kısıtlanmasına oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/19)
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T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 28.03.2020

KARAR NO : 2020/19

İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.03.2020 Cumartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Bu kapsamda;

1- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28.03.2020 tarih ve 2020/17 nolu kararıyla; Malatya ilinden diğer illere gidecek otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17:00'den itibaren ancak Valilik (Seyahat İzin Kurulu) izni ile yapılabileceğine karar verilmiştir.

Bu çerçevede taksi vb. araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşmesine neden olacak şekilde ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasının yasaklanmasına ve denetlemelerin kolluk görevlilerince yapılmasına,

2- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih 2020/9 nolu kararıyla; İlimiz genelindeki tüm marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine, market içindeki en fazla müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb hariç) onda biri kadar (örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması) olmasına, tüm marketlerin, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısının market girişlerine asılarak ilan edilmesine, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirlerin alınmasına, market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşterinin içeriye alınmamasına, market yetkililerinin aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli olarak hatırlatmasına, market girişinde görülecek şekilde bu hususları belirten afişlerin asılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen hususlara ilave olarak marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına ve denetlemelerin zabıta ve kolluk görevlilerince yapılmasına,

Kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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