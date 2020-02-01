Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/20)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.03.2020 Pazar günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; Diğer illerden İlimizin İl Merkezi İlçelerimiz ve Kırsal Mahallelerimize yoğun nüfus hareketi olduğu görüldüğünden ilimiz geneline salgının bulaşıcılığı artmasından dolayı salgın belirtisi olan mahalleler karantinaya alınacak ve giriş çıkışların yasaklanacak, şehir dışından gelenlerden salgın belirtisi olmayanlar 14 gün gözlem altına, salgın belirtisi olanlar karantinaya alınacaktır. Terhis olan askerler içinde aynı güvenlik koşulları uygulanacaktır. Karantinaya alınan mahalleler basın aracığı ile paylaşılmasına oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 29.03.2020

KARAR NO : 2020/20

İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.03.2020 Pazar günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Özellikle diğer büyükşehirlerden İl merkezi, ilçelerimiz ve kırsal mahallelerimize yoğun nüfus hareketi olduğu gözlemlenmekte ve bu durum da İlimiz genelinde salgının bulaşıcılığını artırmaktadır.

Bu kapsamda;

1- İlimiz ve ilçelerimizin giriş-çıkış noktalarında Emniyet ve Jandarma tarafından alınan tedbirler ve kontrollerin artırılmasına, yapılan kontroller sırasında diğer illerden İlimize ikamet amacıyla gelen vatandaşlarımıza, 14 günlük karantina süresine uymaları konusunda tebligat yapılmasına,

2- Koronavirüs (Covid-19) salgınının bulaşıcı hale geldiği sağlık taramaları sonucunda tespit edilen mahalleler ve yerleşim alanlarında İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca ivedi karantina kararı alınmasına ve kararın Valilik Makamının bilgisi dâhilinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Kaymakamlıklar tarafından basınla paylaşılmasına,

3- İlimize diğer illerden ikamet amaçlı gelen vatandaşlarımıza, zaruri haller haricinde 14 gün evde kalmaları gerektiği, bu zorunluluğa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususunun Kaymakamlıklar tarafından kolluk görevlileri marifetiyle yazılı olarak tebliğ edilerek uygulamanın kolluk marifetiyle takip edilmesine, konuya ilişkin duyurunun sık aralıklarla polis ve jandarma araçları ile cami hoparlöründen anons edilerek vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine,

4- Vatandaşlarımızın umuma açık alanlarda, parklarda, meydanlarda, sokaklarda vb. yerlerde toplu olarak bulunmaması hususunda kolluk görevlileri ve sesli ilanlarla uyarılmasına, uyarılara rağmen aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılmasına,

5- Terhis Olacak Askerlerin Memleketlerine Dönüşleri İle İlgili Olarak;

a) Terhis olacak askerlerin, yükümlülüklerini yerine getirdikleri birliklerde terhis edilmelerinden önceki son 14 gün boyunca gözetim altına tutulmasının sağlanmasına ve bu durumun ilgili birlik tarafından belgelendirilmesine,

b) Terhis olacak askerler için seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce tabi tutulacakları sağlık kontrolünde herhangi bir semptom tespit edilmediğinin ilgili birlikler tarafından doktor raporuyla belgelenmesine,

c) Terhis olacak askerlerin gidecekleri illerdeki ikametlerinde 14 gün süreyle gözlem altında tutulacakları hususunun ilgili birlik tarafından kendilerine tebliğ ve tembih edilmesine,

ç) Terhis olacak askerler için Seyahat İzin Kurulu tarafından verilecek seyahat izin belgelerinin Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımız tarafından askerlerin gidecekleri yerlerdeki Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesi şartıyla seyahat izin belgesi düzenlenmesine,

d) Terhis olacak askerler için yukarıda belirtilen tedbirler alınmadan hiç bir askerlik yükümlüsünün şehirlerarası seyahatine izin verilmemesine,

Yukarıda belirtilen Kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)