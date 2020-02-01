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31 Mart 2020 Salı 19:01

Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/21)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 01.04.2020 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; Battalgazi Belediye Başkanlığının ve Malatya Eczacılar Odası Başkanlığının talepleri değerlendirilerek oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/21)
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MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 31.03.2020

KARAR NO : 2020/21

İl Hıfzıssıhha Kurulu 31.03.2020 Salı günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Bu kapsamda;

1- Battalgazi Belediye Başkanlığının 31.03.2020 tarih ve 4015 sayılı yazısında;

Elazığ İli Sivrice İlçesinde 24.01.2020 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen Battalgazi ilçesinin acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Komisyonunun 11.03.2020 tarih ve 41 no’lu kararı doğrultusunda, belediye başkanlığına aktarılan afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinin, araç alımında kullanılmak üzere, Taşıt Kanunu’nun 10'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince meclis kararı alınmasının gerektiği, belediye başkanlığına aktarılan afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinin afetle mücadele kapsamında harcanması hem de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması kapsamındaki görevlerin aksamaması/devamı için belediye meclisinin 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 14:00’da olağanüstü toplamasının planlandığı, söz konusu olağanüstü meclis toplantısının 350 kişilik belediye konferans salonunda sosyal mesafe korunarak ve gerekli sağlık tedbirleri alınarak yapılacağı belirtilmiş olup,

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 26.03.2020 tarih ve 2020/13 no’lu kararıyla “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine” ve “Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde ve gerekli sağlık tedbirleri alınarak olağanüstü toplantı yapılmasına İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilebileceğine” kararı gereğince gerekli sağlık tedbirlerinin alınarak olağanüstü meclis toplantısının yapılmasına,

2- Malatya Eczacılar Odası Başkanlığının 30.03.2020 tarihli yazılarında;

İlimiz Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde faaliyet gösteren eczanelerin 01.04.2020 tarihinden itibaren çalışma saatlerinin hafta içi günlerde 10.00-18.00 olarak tespit edilmesi ve hafta sonu günlerde nöbetçi eczane sayısının 8 olarak uygulanması yönündeki talebinin uygun bulunmasına ve uygulamanın bu yönde yapılmasının sağlanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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