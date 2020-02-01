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01 Nisan 2020 Çarşamba 09:28

Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/22)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 01.04.2020 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; Pazar yerlerinin açılışı, yoğunluğu ve vatandaşların alışverişe erken saatlerde başlayarak yapılmasını sağlayabilmek ve pazar alanlarında sosyal mesafenin kontrol altına alınarak salgının yayılmasına engel olunabilinmesi için gerekenler değerlendirilerek oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/22)
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T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 01.04.2020

KARAR NO : 2020/22

İl Hıfzıssıhha Kurulu 01.04.2020 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il ve ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulamaya konulmuştur.
Ancak başta geleneksel olarak haftanın belirli günlerinde toplanan pazarlar (Çarşamba pazarı, Cuma pazarı vb.) olmak üzere sahada uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek amacıyla 27.03.2020 tarih ve 2020/15 no’lu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı kapsamında alınması gereken tedbirlerin istenilen seviyede uygulanmadığı görülmektedir.

Bu nedenle ilgili İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, ayrıca ilave olarak pazar kurulacak günlerde pazar yerleri veya pazar kurulacak alanlar (cadde/sokak/meydan vb.) ile ilgili aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

1- Pazarların toplanacağı gün, pazar yerlerine/alanlarına kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılmasına, kontrolsüz giriş-çıkışların engellenmesine,

2- Pazar yerlerine/alanlarına giriş ve çıkışların mümkünse aynı yerden yapılmamasına, aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşlarımızın karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmasına,

3- Pazar yerlerinde/alanlarında sergi, tezgâh ve/veya tahta aralıklarının en az 3 metre mesafede olacak şekilde yerleştirilmesine, uygulamanın zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine,

4- Pazar yerlerine/alanlarına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmasına, uygulamanın zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine,

5- Pazar yerleri/alanları içerisinden vatandaşlarımız çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınmasına ve içeride sürekli aynı sayıda vatandaşımızın bulunmasının sağlanmasına, uygulamanın zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine,

6- Bu amaçla pazar giriş noktalarının zabıta marifetiyle oluşturulmasına, bu noktalarda bulunan vatandaşlarımızın beklemesi için bir koridor oluşturulmasına ve koridorda bekleyen vatandaşlarımız arasında en az 2 metre mesafe bırakılmasına, uygulamanın zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine,

7- Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi amacıyla vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarının sağlanması için pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu, bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek belediyelerin merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk kuvvetleri araçlarından sürekli anons edilmesine,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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