Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/23)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.04.2020 Perşembe günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; Şehir Merkezinin araç trafiğine kapatılmasına, Mal indirme ve bindirme amacıyla ticari araçlara mahsus 22:00- 06:00 saatleri arası izin verilmesine, yol ve kaldırımlara sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yürünmesine engel olacak ticari eşya veya konutların önüne mal ve malzeme konmasının yasaklanması ve sokaklarda üç ve daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde dolaşılmasının yasaklanmasına, Pazar girişlerine el dezenfeksiyonu konulmasına ve pazar esnaflarının tezgahlarında el dezenfektanı bulundurmasına oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 02.04.2020

KARAR NO : 2020/23

İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.04.2020 Perşembe günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle maalesef tüm dünyada ve ülkemizde can kaybı yaşanmaya devam etmektedir.

Coronavirüs Salgınının yayılmasının önüne geçmenin en önemli önlemlerinden biri insanlar arasında sosyal mesafenin korunmasıdır. Özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler ile vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere alış veriş yaptığı alanlardaki yoğunlaşma nedeniyle sosyal mesafe şartının korunmasında sorunlar yaşanmaktadır.

İlimizde ticari işyerleri ile banka ve PTT Şubelerinin belirli bir bölgede, özellikle Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinde bulunması yoğun araç ve yaya trafiği oluşturmakta, günlük alışverişin yoğun olarak yapıldığı işyerlerinin önlerinde ticari mal ve malzemelerin yayaların kullandığı yürüyüş alanlarını kapatacak şekilde yol ve kaldırımlar üzerine konulması yaya trafiğini olumsuz etkilemekte, bu durumun da insanlar arasında sosyal mesafenin korunmasını zorlaştırdığı gözlemlenmektedir.

Ayrıca; cadde ve sokaklarda herhangi bir zorunlu ihtiyacı olmadığı halde gruplar halinde dolaşan kişilerin taşıyıcı olarak salgının yayılmasına sebep olabileceği, diğer taraftan açık ve kapalı pazar yerlerinde alışveriş yapan vatandaşlarımızın el temizliğine dikkat etmeksizin tezgahlardaki sebze ve meyvelere dokunmaları nedeniyle salgının yayılımına sebep olabilecekleri değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda;

1- İlimiz merkezinde bulunan İnönü Caddesi ve Atatürk (Kışla) Caddesinin tamamı ile Aslantepe (Akpınar) Caddesinin bir kısmının ve bu caddelere açılan sokakların (karar ekinde belirtilmiştir) 3 Nisan 2020 tarihi saat 06.00’dan itibaren ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatılmasına, trafiğe kapatılan bölgeden sadece geçiş önceliği bulunan araçlar ile trafiğe kapatılan alanlarda ticari faaliyet yürüten esnafın mal indirme bindirme amacıyla ticari araçlarına münhasır olmak üzere saat 22.00-06.00 saatleri arasında yapacağı araç girişine izin verilmesine, trafiğe kapatılan alanlardaki araç trafiğinin yönlendirileceği güzergâh ve toplu taşıma durak alanlarının İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilerek ilan edilmesine,

2- Yayaların yol ve kaldırımlarda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yürümesine engel olması nedeniyle, her türlü ticari işyeri ile konutların önünde bulunan yaya yürüyüş alanlarına ve kaldırımlara mal ve malzeme konulmasının yasaklanmasına, uygulamanın zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine,

3- İlimiz genelindeki cadde ve sokaklarda, zorunlu bir ihtiyacı olmaksızın sokağa çıkılarak üç (3) veya daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde dolaşmanın yasaklanmasına, uygulamanın kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine,

4- İlimiz genelinde, açık ve kapalı pazar yerlerinde el dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla; pazar giriş ve çıkışlarına İlçe Belediyeleri tarafından el dezenfektanı bulunan stantlar kurulmasına, ayrıca pazarda satış yapan tüm pazar esnafının tezgâhlarında el dezenfektanı bulundurmasına, Belediyeler ve esnaf tarafından pazara alışveriş için gelenlerin ve müşterilerin bunları kullanmaları hususunda uyarılarda bulunulmasına, uygulamanın zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)