Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/29)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 06.04.2020 Pazartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla mevsimlik tarım işçileri ile hayvancılık ve arıcılık (göçerler) faaliyetleri ile uğraşan vatandaşlarımız ile ilgili tedbirler görüşülerek oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 06.04.2020

KARAR NO : 2020/30

İl Hıfzıssıhha Kurulu 06.04.2020 Pazartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla mevsimlik tarım işçileri ile hayvancılık ve arıcılık(göçerler) faaliyetleri ile uğraşan vatandaşlarımız ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

1- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla;

a) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteyner/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası mesafenin (en az 1,5 metre) korunmasına, kapalı alanların sıklıkla havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerinin (en az 3 metre) artırılmasına,

b) Çadırlar arası mesafenin artırılmasına, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,

c) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlıklarınca sağlık hizmetlerinin verilmesine ve devamlılığının sağlanmasına,

ç) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların Belediye Başkanlıkları tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmesine,

d) Belediye Başkanlıkları tarafından; mevsimlik tarım işçilerimin konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/kullanılabilir uygun su temininin sağlanmasına, katı ve evsel atıkların bertaraf edilmesine ve çevre koşullarının denetlenmesine,

e- Mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun, deterjan vb. temizlik malzemelerinin bulunmasının Belediye Başkanlıklarınca/AFAD İl Müdürlüğünce temin edilmesine,

f) AFAD İl Müdürlüğünün imkanlarından faydalanılarak, mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka wc-banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına,

g) Çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesine,

ğ) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasına,

2- Kış aylarında konakladıkları illerden, hayvanlarını otlatmak üzere İlimize yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gelecek olan göçerlerin geçişlerine, ilgili mevzuatında belirlenen izinlerin alınması kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine,

3- Arıcılıkla iştigal eden vatandaşlarımızın faaliyetlerine, ilgili mevzuatında belirtilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,

4- Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarının dezenfekte edilmesine ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmalarının sağlanmasına,

5- Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)