Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/29)

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.04.2020 Pazar günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı salonunda yaptığı toplantıda; 18-20 yaş grubunda olup gıda ve sağlık sektörleri ile huzurevi ve bakım evlerinde çalışanların, sadece işyerlerine gidiş-geliş ve işyerinde bulunmak amacıyla sokağa çıkmalarına izin verilmesine ilişkin yapılması düşünülen değişiklikler görüşülerek oy birliği ile karar verildiği duyuruldu.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 05.04.2020

KARAR NO : 2020/29

İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.04.2020 Pazar günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar Valiliğimiz tarafından birçok tedbir alınmıştır.

İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesine istinaden Valiliğimizin 03.04.2020 tarih ve 2020/4 no’lu Genel Emri ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 03.04.2020 tarih ve 2020/26 ve 2020/28 no’lu kararlarıyla bazı yeni tedbirler alınmış ve uygulanılmaya başlanılmıştır.

Öte yandan 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütlerin yaşandığı görüldüğünden, bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 05.04.2020 tarih ve 6238 sayılı Genelgesi uyarınca ilave olarak yeni tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda;

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 04.04.2020 tarih ve 2020/28 no’lu kararının “12- 18-20 yaş grubunda olup gıda ve sağlık sektörleri ile huzurevi ve bakım evlerinde çalışanların, sadece işyerlerine gidiş-geliş ve işyerinde bulunmak amacıyla sokağa çıkmalarına izin verilmesine,” 12. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

1- Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların,

b) Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin,

c) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin,

İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 2020/26 no’lu kararı ile getirilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

2- Söz konusu istisnaların 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlar için (18 yaşından küçüklere) uygulanmamasına,

3- Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanların, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmasına ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)