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01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:53

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/101)

Malatya Valiliği, Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulunun "Abdesthane, Şadırvan ve Tuvaletlerin Kullanılması" hakkında alınan kararı 2020/101 Karar No ile ilan etti.

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/101)
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T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 01.07.2020

KARAR NO : 2020/101

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.07.2020 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Covid-19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla; hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve mescitlerde cemaatle namaz ibadetine ara verilmesi kararlaştırılmış, sonrasında Valiliğimizin 23.05.2020 tarih ve 2020/13 no’lu Genel Emri ile bahse konu cemaatle namaz ibadetine ilişkin kısıtlamanın 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları için kaldırılmasına; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24.06.2020 tarih ve 2020/94 no’lu kararı ile 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebilmesine karar verilmiştir.

Bununla birlikte, Valiliğimizin 23.05.2020 tarih ve 2020/13 no’lu Genel Emri’nin 6’ncı maddesinde ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulması, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi hükmüne yer verilmişti.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının görüşleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda camilerimizdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin; AVM, lokanta vb. mekanlarda bulunan benzer yerler için Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020 tarihinden itibaren açılmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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