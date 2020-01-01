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01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:54

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/102)

Malatya Valiliği, Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulunun "Çalışma Saatlerine Yönelik Kısıtlamaların Kaldırılması" hakkında alınan kararı 2020/102 Karar No ile ilan etti.

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/102)
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T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 01.07.2020

KARAR NO : 2020/102

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.07.2020 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerde tedbirler alınmış olup İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun; 23.03.2020 tarih ve 2020/09 no’lu kararı ile marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri, 27.03.2020 tarih ve 2020/15 no’lu kararı ile pazar/satış yerlerinin en geç saat 19.00’a kadar faaliyetlerini yürütmeleri, 06.05.2020 tarih ve 2020/58 no’lu kararı ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri ve 11.05.2020 tarih ve 2020/64 no’lu kararı ile Alışveriş Merkezlerinin 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmeleri hususunda kararlar alınmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen işletmelerin (marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri) çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına; belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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