Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/104)

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 01.07.2020

KARAR NO : 2020/104

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.07.2020 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca kişiler ya da kuruluşlar tarafından yetkili makamlardan izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de Covid-19 salgınına yönelik tedbirlere uyulması büyük önem taşımaktadır.

Yardım toplama faaliyetine izin vermeye yetkili merciler olan Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca yardım toplama izni başvuruları değerlendirilirken, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun “Başvurunun incelenmesi ve izin” başlıklı 9’uncu maddesinde yer alan “İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır.” hükmü kapsamında;

Zorunlu olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması ve Covid-19 salgınının bulaşıcılığının kontrol altında tutulması bakımından konut, işyeri veya arazilerin dolaşılarak ayni ve nakdi yardım (örneğin ayni olarak mahsul edilmiş zirai ürün toplanması vb.) istenilmesi yöntemlerinin sosyal izolasyona ve mesafe kuralına aykırılık oluşturup oluşturmayacağının Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımızca değerlendirilmesine, Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin Covid-19 salgınının yayılma riskini artırıp artırmayacağının Valiliğimia/Kaymakamlıklarımızca değerlendirilmesine, 2860 sayılı Kanuna göre izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu yararına çalışan dernek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve kurallara uyulmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)