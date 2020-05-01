Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/55)

Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2020 tarih ve 2020/53 no’lu kararının (2) numaralı başlığının (i) maddesi çerçevesinde; Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırları dâhilinde zorunlu üretim yapmak zorunda olan iş yerleri, Tarım ile ilgili çiftçi, Tarsim görevlileri, sigorta eksperleri ve Trım Kredi Koperifleri Malatya Bölge Birliği Müdürlüğüne bağlı kooperatiflerde çalışan personelin 30.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında faaliyetlerinin devam etmesine ve çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 30.04.2020

KARAR NO : 2020/55

İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.04.2020 Perşembe günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2020 tarih ve 2020/53 no’lu kararının (2) numaralı başlığının (i) maddesi çerçevesinde;

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırları dâhilinde makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık, kuru/yaş sebze ve meyve paketleme, şekerleme, lokum, helva, bisküvi, gofret üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesislerin,

Kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen ve temizlik malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesislerin,

30.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında faaliyetlerinin devam etmesine ve çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

2- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2020 tarih ve 2020/53 no’lu kararının (3) numaralı başlığının (p) maddesi çerçevesinde;

a) İlimiz genelinde tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla; tohum ekimi, sebze dikimi, bahçe bakımı ve ilaçlama faaliyetlerinde bulunacak olanların İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu araziler için), kiralık arazilerde ise kira sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belgelerinden herhangi birinin ibraz edilmesi ve sadece bahçe-tarlasına gidiş-geliş yapmak ve arazisinde çalışmak şartıyla dışarıya çıkanların, (Bu kapsamda dışarıya çıkmalarına izin verilenlerin sadece arazilerinin bulunduğu güzergâh üzerinde seyahat etmeleri ve başka alanlarda bulunmaları)

b) TARSİM tarım sigortaları kapsamında yer alan tarım alanlarında meydana gelebilecek don vb. hasarların tespiti amacıyla görev belgelerini yanlarında bulundurmak şartıyla Tarım Sigortaları Havuz Eksperi içerisinde yer alan eksperlerin,

c) Tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesini sağlamak amacıyla görev belgelerini yanlarında bulundurmak şartıyla Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Müdürlüğüne bağlı kooperatiflerde çalışan personelin,

30.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında faaliyetlerinin devam etmesine ve çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)