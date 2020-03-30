Malatya İl Pandemi Kurulu Toplandı

Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Vali Aydın Baruş Başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik 2 No’lu Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Özer, İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı genel Sekreterinin Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı hakkında kurul üyelerini bilgilendirmesinin ardından salgın ile mücadele kapsamında İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Özer ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır’ın görüş ve önerileri alınarak bunlar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)