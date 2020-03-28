Malatya İl Pandemi Kurulu Toplandı

Değerlendirme ve bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda sosyal izolasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak tedbirlerin uygulanması noktasında aksaklığa meydan verilmeyeceği ifade edildi.

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