Malatya İl Pandemi Kurulu Toplandı

Toplantı Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’nin Covid-19 Pandemisi Malatya Değerlendirme Raporunu kurul üyelerine sunması ile başladı.
Değerlendirme ve bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda sosyal izolasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak tedbirlerin uygulanması noktasında aksaklığa meydan verilmeyeceği ifade edildi.
Toplantıya Vali Baruş’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli katıldı.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)