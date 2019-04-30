Malatya İl Trafik Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Malatya’nın trafik sorunlarının çözülerek daha yaşanabilir bir şehir haline getirilebilmesi amacıyla Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunuyla Malatya ilinin trafik durumu ile yaya ve sürücülerin yaşadığı sorunlar detaylı olarak açıklandı.

Toplantıda kent merkezinde araç yoğunluğunu azaltmak ve şehir içinde trafik akışının daha kolay sağlanabilmesi için çeşitli kararlar alındı.

Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı M. Zeki Soyak’ın katıldığı toplantı; katılımcılar tarafından dile getirilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından son buldu.

MGH - Özel Haber