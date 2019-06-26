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26 Haziran 2019 Çarşamba 14:40

Malatya Kayısı Genetiğinin Değiştirildiği İddiasına Yalanlama

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bazı basın yayın organlarında “Malatya Kayısısı”nın genetiği ile oynandığı ve Iğdır kayısısının aşılanarak genetiğinin değiştirildiği yönünde haberler üzerine basın açıklaması yaparak iddiaları yalanladı.

Malatya Kayısı Genetiğinin Değiştirildiği İddiasına Yalanlama
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Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün konu ile ilgili yapmış olduğu basın açıklaması;

"Bazı basın yayın organlarında “Malatya Kayısısı”nın genetiği ile oynandığı ve Iğdır kayısısının aşılanarak genetiğinin değiştirildiği yönünde haberler yapılmaktadır.

Malatya’da üretilen kayısının yaklaşık % 57 si Hacıhaliloğlu, % 32 si Kabaşı ve geriye kalan % 11 lik kısmı da diğer Kayısı çeşitlerinden oluşmaktadır.

Meyve çeşitlerinde genetiğin değiştirilebilmesi için kendi cinsinden başka bir kayısı çeşidine gen transfer etmek gerekir elde edilen ürüne “cinsgenik” ürün denir.

Diğer bir yöntem ise kayısıya kayısının dışındaki diğer canlılardan gen transfer etmek gerekir bundan elde edilen ürüne de “transgenik” ürün denilmektedir. Bu tekniği kullanmak ve yeni çeşit geliştirmek için Bakanlık izni olması gerekir. İlimizde bu tekniği kullanan herhangi bir kurum ve kuruluş mevcut değildir. Dolayısıyla kayısının genetiğinin değiştirilmesi söz konusu olamaz.

Aşı ile çoğaltılan fidanların ise genetiği değişmez. İlimiz geneli şarka virüsüne karşı karantina kapsamında olup, dışarıdan aşı materyali ve sert kabuklu meyve fidanı girişi (Elazığ ve Şanlıurfa İlleri hariç) yasaktır. Dolayısıyla bu iller dışında üretilen sert kabuklu meyve fidanları ve aşı materyalleri kullanılmamaktadır.

Iğdır kayısısı denilen Şalak (Apricos) çeşidi sofralık olup şeker oranının (Brix) değerinin düşük olması, lif yapısının kurutmaya uygun olmaması ve sofralık olarak raf ömrü kısa olması nedeniyle İlimizde tercih edilen çeşitlerden değildir. Kayıtlarımızda son yıllarda Şalak çeşidiyle kurulan bahçe mevcut değildir.

Bu bilgiler ışığında Malatya Kayısısı’nın genetiğinin değiştirilmesi söz konusu olmadığı gibi Şalak çeşidinin de yaygınlaşması söz konusu değildir.

İlimiz kayısı çeşitlerinin özelliğinin artırılması (İrilik, soğuk ve hastalıklara karşı dayanıklılığının artırılması gibi) melezleme çalışmaları yapılmakta olup, bu da çeşitlerin genetiğinin değiştirilmesini sağlayan yöntem değildir. Mevcut üretimi yapılan Malatya Kayısımızın özelliğinin iyileştirilmesi, dış pazar payının arttırılması ve ilimizin kayısıdan elde ettiği gelirinin arttırılması amaçlanmıştır."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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