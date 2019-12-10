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10 Aralık 2019 Salı 12:18

Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başladı

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği vatandaşların sosyal ve ekonomik döngünün içinde yer almasını sağlamak adına hizmet etmeye devam ediyor.

Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başladı
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Bu kapsamda Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği, KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde 30’ar kişilik iki grup halinde toplam 60 kursiyerin katıldığı “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kursu açıldı.

Kursla ilgili açıklamada bulunan Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz, iş kurma, ülke ekonomisine katkı sunmak ve sosyal hayatın canlanması adına girişimcilik kurslarının çok önemli olduğunu vurguladı. Kent Konseyi olarak daha öncede yüzlerce kişiye girişimcilik kursu verdiklerin ifade eden Yılmaz, “ Özellikle engelli, engelli yakınları ve kadınlara yönelik düzenlediğimiz kurslara gösterilen talepler oldukça memnun edici. Bu kapsamda desteklerinden dolayı Fırat Kalkınma Ajansına ve KOSGEB’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu Eğitmeni Mehmet Yılmaz, Uygulamalı Girişimcilik Kursu eğitimlerinin örgün eğitim ve uzaktan eğitimler ile kursiyerlere ulaştıklarını belirtti. Yılmaz, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına düzenlenen girişimcilik kurslarının 4 gün süreceğini söyledi.

Kurstan duydukları memnuniyeti ifade eden kursiyerler, desteklerinden dolayı Malatya Kent Konseyine, Fırat Kalkınma Ajansına ve KOSGEB’e teşekkür ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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