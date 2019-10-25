Malatya Kent Konseyi’nden Vatan İçin “Bir Şehit Bin Şahit” Programı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Malatya Şubesi işbirliğinde, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada barışa yaptığı katkıya, bağımsızlığı için verdiği mücadeleye destek olmak, bu uğurda şehit olan vatan evlatlarına ve gazilerimize minnettar olduklarını göstermek amacıyla “Bir Şehit Bin Şahit” konulu bir program düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Ziya Kesriklioğlu, Şehit anneleri ve yakınları, Gaziler, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara ve kadın meclisi üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Kuran-ı Kerim Tilaveti ve şehitlerimiz için dua yapıldı.

Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Fatih Kahraman konuşmasında, şehitlik mertebesinin öneminden bahsederek, Peygamber Efendimiz ’in şehit olanlar için söylemiş olduğu güzelliklerden bahsetti. Bizlerin cennet bir vatanda yaşadığını söyleyen Kahraman, bize bu cennet vatanı verenlerin şehitlerimiz olduğunu söyledi. Kahraman, şehit ailelerine “Ölümlerin en şereflisi şehadet şerbeti içmektir. Bu herkese nasip olmaz. Ne mutlu size” dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi olarak çok anlamlı bir programda kıymetli aileler ile birlikte olmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Bulut, Vatan sınırlarını masa başında değil kanlarıyla çizen onurlu bir millet olduğumuzu, vatanımızı, dinimizi, bayrağımızı birlik ve beraberliğimizi tehdit eden unsurlarla sonuna kadar mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi söyledi.

Bulut, Suriye sınırında meydana gelen terör saldırıları karşısında canını ortaya koyan güvenlik güçlerinin her daim dualarda olduğunu vurgulayarak, “Ordumuzun başlattığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtıyla dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyoruz. Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin terör örgütüne karşı vermiş olduğu direnişi destekliyoruz” dedi.

Gazi “Keşke Şehit Olsaydım” Dedi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara, Şehitlik makamının ve gazilik mertebesinin öneminden bahsederek, “Atalarımızın kanlarıyla aldığı ve koruduğu bu toprakları bizlerde kanımızı ve canımızı vererek korumaya devam edeceğiz” dedi.

Programda konuşan Fırat Kalkanı Harekâtında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Şehit Hüsnü Bilgiç’in annesi Hülya Bilgiç büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirterek, “ 100 evladım olsa hepsi vatana kurban olsun” dedi. Hakkâri Şemdinli Gediktepe mevkiinde mayına basması sonucu Gazi olan Yalçın Yedek, yaşadıklarını ve duygularını anlatırken salonda duygusal anlar yaşandı. Gazi Yalçın Yedek, iki gözünü ve elini kaybettiğini belirterek “Feda ettiklerim ahirette bana şahitlik edecekler” dedi. Yedek, Şehitlerin mükâfatlarını ve nasiplendikleri nimetleri duydukça “keşke şehit olsaydım” diye çok üzüldüğünü söyledi. Hülya Bilgiç ve Gazi Yalçın Yedek’e şehit yakınları ve gaziler adına bayrak takdimi yapıldı.

Programda Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Fatih Kahraman, grup üyeleri Sülbiye Kutlu ve Gülcan Ateş şehitler ve vatan sevgisi ile ilgili yazmış oldukları şiirleri seslendirdiler ve akabinde Çocuk Meclisi üyeleri tarafından İstiklal Marşımızın 10 kıtası koro halinde okundu.

Şehit anneleri ve yakınları düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kent Konseyi Kadın Meclisine teşekkür ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)