Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsasının Temeli atıldı

Temel Atma Töreni’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfekci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Belediye Başkanları, Parti İl Başkanları, Kurum, Kuruluş ve STK temsilciler, muhtarlar, öğrenciler ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Gürkan: Bugün Türkiye’de ve Dünyada bir ilkin temelini atıyoruz

Temel atma töreninde açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, böyle anlamlı ve güzel bir günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Malaya insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehrin adıdır. Evliya Çelebi'nin deyimi ile Dar-ülRifat’tır Seçkin insanların yaşadığı diyardır. Peygamberimizin sahabelerinden Abdullahvahap Gazi'nin ifadesi ile de himmetli zatların yaşadığı diyardır. Himmetli İnsanların ve Seçkin insanların yaşadığı diyara Hoş geldiniz Sayın Bakanım. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğunda yoğun bir yerel yönetim hamlesiyle ayağa kaldırarak İstanbul dünyanın en güzel modern şehirlerinden biri haline getirdi. 2004 yılında yerel seçimlerle birlikte yerel kalkınma başlıyor ifadesi ile bütün yerel yönetimlerde altyapı, üst yapı ve çevre düzenleme çalışmaları ile yoğun bir çalışma başlatıldı. Hemen akabinde 2009’da İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet dedik ve Durmak Yok Yola Devam diyerek çalışmalara devam ettik. 2014 yılında yerel yönetimler programları hazırlanırken 5 temel ilke üzerinde yerel yönetimleri götürme hedefini Sayın Cumhurbaşkanımız bize ifade ettiler. Bunlar katılımcı belediyecilik, hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve çevrenin korunması ile ilgili belediyecilik hedefini gösterdiler. 2019 tevazu samimiyet gayretle Memleket işi gönül işi dedik ve bu hedef üzerinde ileriye doğru durmak yok yola devam anlayışı içerisinde hizmetlerimize devam etmeye başladık. Bugün de burada güzel bir tören ve Malatya’mızın hasret ve özlemle beklediği güzel bir temel atma töreninde buluştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile 2023-2053-2071’in paydaşı olma noktasında ülke genelinde ve yerelde de memleketimize güzel hizmetler sunma noktasında elimizden gelen gayreti ve çabayı hep birlikte milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız sivil toplum örgütlerimiz ve memleketimizdeki bütün insanlarla paydaş olarak Malatya’mızı Mazisine layık istikbale hazırlama noktasında emin adımlarla yürüyeceğiz.

Temelini attığımız lisanslı soğuk hava deposu hakikaten Türkiye'de dünyada da kayısı noktasında bir İlkin temelini atıyoruz. Yaklaşık 14 milyon euro civarında Türk parasıyla 100 milyon Liraya tekabül eden bir yatırım. Bu yatırım bizden önce görev yapan Ahmet başkanımızın döneminde başlamış bizim dönemimizde devam etmiş devlette devamlılık esası anlayış içerisinde de bugün burada taçlandırmasını yaptık. Önümüzdeki süreç içerisinde de danışmanlık ve sürdürülebilirlik anlamındaki ihaleyi de gerçekleştirerek buradaki lisanslı soğuk hava deposunun diğer depolarla Entegrasyonu ve onların lokomotif görevini ifa edecek bir merkezi sistemde yapılması noktasındaki gayretlerimiz ve planlarımızın da olduğunu ifade etmek istiyorum.

Dün idrak ettiğimiz sevgili peygamberimizin doğum yılı münasebetiyle tüm hemşerilerimin mevlid-i Şerif'ini en içten dileklerimle kutluyorum tebrik ediyorum. Yarın aramızda ayrılışının 81. Yıl dönümünü alacağımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle minnetle şükran'la anarken bu topraklar için canını seve seve vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Barış Pınarı Harekatı ile birlikte ülkemizin güneyinde nifak ve fesat tohumları ekmeye çalışan şer güçlere de Barış Pınarı Hareketi ile önemli bir ders verdik. Ülkemizin savunmasında ve korunmasında şehit olan vatan evlatlarını rahmetle minnetle anarken Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Tekrar bu tesisin memleketimize ülkemize ve bütün kayısı üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kahtalı: Malatya’nın en önemli kaynaklarından biri kayısı

Malatya’nın en önemli iki kaynağından biri kayısı bir diğeri ise Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Sayın Bakanımızın vereceği desteklerle inşallah Malatya’mız çok daha iyi noktalara gelecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra oluşan bu hızlı refleks hızlı iş yapabilme kabiliyetimizle Allah'a şükürler olsun bugün 14 milyon Euro’luk 100 milyon lira civarındaki Malatya için çok büyük önem arz eden bu yatırımın temel atma törenindeyiz. Temelini atacağımız lisanslı depoculuk ve Borsa bunun Malatya’mıza getireceği büyük kazançlar var. 2009 yılında Malatya'da don olmuştu Sayın Cumhurbaşkanımız o zamanın 100 milyon lira gibi bir parayı çiftçilerimizin hesaplarına yatırtmıştı. Eldeki stoklarla ihracat değerimiz yine aynı rakamı tutmuştu. Yani şu anda 300 milyon Dolar civarında bir ihracatı olan kayısı ürünümüz Cumhurbaşkanının verdiği destek sayesinde Allah'a şükürler olsun yine aynı rakamları yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya büyük destekleri var inşallah bunlardan biri de bugün temelini atacağımız yatırımdır. Sayın Bakanımızı Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Çakır: Bölgemiz için hayırlı bir işin temelini atıyoruz

Malatya’mızı ve bölgemizi ilgilendiren hayırlı bir projenin temelini attıklarını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’da, “Malatya'mın için ülkemiz için çok değerli bir ürünü piyasa değerini yükseltecek kalitesinin bozulmadan tüketiciye ulaşmasını sağlayacak çok önemli bir tesis. Malatya'nın her anlamda gelişmesini tarımının, ekonomisinin, sanayisinin, eğitim ve sağlık alanında şehrin yaşanabilir bir şehir olması adına alt yapısıyla üst yapısıyla kültürel sosyal gelişimi ile birlikte hem şehrin gelişmesi hem de şehrin bütün boyutlarıyla gelişmesi bir bakış açısını gerektiriyor. AK Parti'nin vermiş olduğu temel anlayışta kaynaklanan bir yatırım burası. 2013'te başlayan ve bugün Temelli atmak nasip oldu. Büyükşehir belediyemizin, borsamızın, siyasi destekler ve sizlerin destekleriyle de inşallah bu proje kayısıya çok önemli bir ivme ve değer kazandıracak. İnşallah bunun açılışını da daha sonra güzel bir törenle sizlerle birlikte açmak hepinize nasip olur” dedi.

Çalık: Malatya için hayati öneme haiz bir merkez

Malatya için hayati öneme haiz bir merkezin temelinin atıldığını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’da yaptığı konuşmada, “Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası projesini başlatan Sayın Ahmet Çakır'a ve projeyi sahiplenip hızlı bir şekilde temelinin atılmasına vesile olan Sayın Selahattin Gürkan ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin sanayisini Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye'nin teknolojisini milli ve yerli üretimini Sayın Bakanıma emanet edildi. Biliyoruz ki emanet Ehil ellerde. Sayın Bakanımız göreve geldiği andan itibaren Türkiye'nin teknoloji ile buluşmasına inovasyonla tanışmasına ve kalkınmanın yerelde başlaması adına Kalkınma ajanslarına verdiği destekle Türkiye'nin önünü açacak çok önemli isimlerden biri oldu. Ben bugün Malatya'da bakanımızı ağırlarken özellikle kalkınma ajanslarımıza verdiği destek için organize sanayilerimize verdiği destek için Malatya'nın kalkınmasına verdiği destek için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün 100 milyonluk bir yatırımın temelini atıyoruz ve biraz sonra da 30 milyonluk lisanslı depoculuğun yaklaşık %30 inşaatı tamamlanan ve 12 milyon TL sini de Sayın bakanımızdan aldığımız lisanslı depoculuğumuzun nasip olursa incelemelerini yapacağız. Ben bu vesileyle bir kez daha temel atma törenimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Tüfenkci: Malatya’mıza hayırlı olsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı Malatya’da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Sayın Bakanımız özellikle sanayinin kalkınması teknolojik anlamda Türkiye'nin bir adım daha öteye gitmesi noktasında çok gayret sarf ediyor. Bunun meyvelerini aldık almaya da devam ediyoruz. Lisanslı Deponun yapılması noktasında önceki Belediye Başkanımız Ahmet Çakır zamanında başlayan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın göreve geldiğinde takip ettiği önemli bir projeyi bugün hayata geçiriyoruz. Gerçekten Selahattin başkanımıza da teşekkür ediyoruz Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yatırım Türkiye'de bir ilk esasında baktığımız zaman kayısı anlamında lisanssız depoda dünyada da bir ilk. Bu noktada Malatya’mıza hayırlı olsun emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Baruş: Tarım sektörü Malatya için çok önemli

Kuru kayısı lisanslı depoculuk ve borsa projesinin Malatya’mıza hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Bu temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Tarım sektörü Malatya için çok önemli Çünkü halen nüfusumuzun yüzde 30 civarını kapsayan vatandaşımız tarım sektöründe istihdam oluyor. Tarım sektörü içinde kayısıcılık çok önemli çünkü işlenebilir tarım topraklarının yüzde 20'si kayısı ağaçları ile kaplı ve bunu gururla söylüyoruz Malatya'da her nüfus başına 10 kayısı ağacı düşüyor yaklaşık 8 Milyon kayısı acımız var yıllık yaklaşık 400 bin ton yaş kayısı üretimimiz ve 100 bin ton kuru kayısı üretimimiz var. Kuru kayısının çok büyük oranda yüzde 90 lık oranı ihraç ediyoruz ve Türkiye'ye her yıl yaklaşık 250- 300 milyon Dolar civarında bir kaynak kazandırıyoruz Malatya olarak. Kayısının gerek iklim şartlarından kaynaklanan gerekse talep şartlarından kaynaklanan fiyat istikrarsızlığın önüne geçmek çok önemli çünkü vatandaşımızın üreticimizin mağdur olmaması noktasında kayısı fiyatının istikrar kazanması gerekiyor. Bu anlamda da lisanslı depoculuk faaliyetinin bugün hayata geçirmek üzere temelinin atılması çok önemli bir çalışma. 2010'dan başlayan bu süreç 2013 yılında devam eden ve bugün artık zorlu bir süreç sonucunda neticelenmesi noktasına gelmiş bu zaman aralığında emeği geçen bütün belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum Malatya güzel bir tesis kazanacak. Temel atma törenine iştirak eden tüm misafirlerimize Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Varank: Malatya demek kayısı demek

Son olarak konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya’mıza dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunu kazandırdıklarını belirterek, “Malatya demek, kayısı demek, kayısı demek Malatya demektir. Malatya dünyada yaş kayısı üretiminde yüzde 17’lik, kuru kayısı üretiminde ise yüzde 75’lik bir paya sahiptir. Kuru kayısı da dünya ihracatının yüzde 60’dan fazlası bu şehirden yapılıyor. Ülkemiz açısından son derece stratejik bir üründen bahsediyoruz. Temelini attığımız bu lisanslı depo bakanlığımızın rekabetçi sektörler programı kapsamında desteklenecek” dedi.

12 senedir rekabetçi sektörler programını uyguluyoruz

Buraya 14 milyon avroluk yatırım yapacağız. Bunun yüzde 85’i AB fonlarından karşılanıyor. Yüzde 15’lik kısmı ise bizim bakanlığımızın bütçesinde karşılanıyor. Avrupa Birliği ve ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında 12 senedir rekabetçi sektörler programını uyguluyoruz. Program aracılığıyla farklı sektörlerde büyük ölçekli projelere mali destek sağladık. Bundan sonrada sağlamaya devam edeceğiz. Bölgesel potansiyelin geliştirilmesi, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, AR-GE ve İnovasyon merkezlerinin kurulması ve turizm projeleri gibi alanlarda başarılı işlere imza attık. Teknoparklar ve iş ve iş geliştirme merkezleri kurduk. Şanlıurfa’da Göbeklitepe ve Samsun Tekke köyde lojistik merkezi uyguladığımız programın izlerini taşıyor.

Topyekûn Kalkınmış Bir Türkiye Hedefimiz Var

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile birlikte bölgesel kalkınma konusu artık bakanlığımızın görev ve sorumluluğunda, topyekûn kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun için bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor. Büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte bugün temelini attığımız lisanslı depoda bu amaca hizmete eden önemli bir çalışma, bugüne kadar Giresun’da Fındık, Şanlıurfa’da pamuk ve hububat alanında 3 farklı lisanslı depoya 30 milyon avro yatırım yaptık.

Elektronik Ürün Senetleri İle Kuru Kayısı Ticaretini Kolaylaştıracağız

Malatya’ya yapacağımız bu yatırım, kuru kayısının arz süresini artırmış olacak. Kayısının ortak kullanıma uygun bir şekilde, işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli makine ve ekipman burada yer alacak. Böylelikle KOBİ’ler arasında işbirliği ve KOBİ’lerin rekabeti gücünü artırmayı hedefliyoruz. Kuracağımız tesisteki elektrik ihtiyacının yüzde 40’ı ise güneş enerjisi ile karşılanacak. Burada yine ürün standardizasyonu sağlamak üzere gerekli test ve analizlerin yapılabileceği bir akredite laboratuvarı da kuracağız. Ayrıca, lisanslı depoculuk ile kuru kayısı borsasını da hayata geçirmiş olacağız. Elektronik ürün senetleri ile kuru kayısı ticaretini kolaylaştıracağız. Bu senetler sayesinde ürün teminat olarak kullanılabilecek. Nakde çevrilebilecek. Üreticilerin nakit ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılanabilecek. Senet sahipleri ürünleri hakkında güncel bilgi ve kontrol imkânına erişebilecek. Ticari işlemler hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülecek. Bu yatırım hem Malatya’ya hem de ülkemize katma değer olarak misli ile dönmüş olacaktır. İhracatında dünya lideri olduğumuz kuru kayısı da inşallah dünyada daimi bir rekabetçiliği yakalamış olacağız.

Projeye destek veren tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum

Bununla beraber yine kalkınma ajansları ya da DAP aracılığıyla desteklediğimiz yine soğuk hava depolarımız var. Bugün toplantımızı yaptık. Şehirde kurulu bütün alt yapının beraber değerlendirilmesi, belki buradaki alt yapının hepsi tarafından kullanılmasıyla sürdürülebilir bir yapıyı tesis etmenin önemini beraberce vurguladık. Yaptığımız yatırımlarda en verimli şekilde istifade etmemiz gerekiyor. Projeye destek veren tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Temelini attığımız bu yatırımın ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Malatya bizim için çok önemli bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman Malatya’ya desteğini esirgememiş bir şehir. Biz bu manada Malatya’ya ve Malatyalılara müteşekkiriz. Malatya, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle Doğu Anadolu Bölgesinin parlayan yıldızlarından bir şehir. Biz, Malatya ekonomisini daha da ileriye taşımak adına, dolayısıyla Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bütün kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız.

THY ile bir sabah bir görüşme yaptım. Şehrin önemli bir probleminin buraya yapılan seferler olduğunu biliyorum. İnşallah yönetim kurulu başkanımız tekrar buraya işletme ve planlamacılarını yollayacak. Malatya’ya yapılan sefer sayıları ile ilgili bir çalışma yapmaya söz verdi. İnşallah oradan da bir netice alırız.

Şehrimizin, organize sanayi bölgelerinin ve sanayi sitelerinin ihtiyaçları var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgelerinin kamulaştırılmasına ve alt yapılarına, sanayi sitelerinin hem alt yapılarını hem de üst yapılarına destek veriyor. Biz ihtiyaçların farkındayız. Arkadaşlarıma gerekli talimatları verdim. Burada da bütçe çerçevesinde elimizden gelen imkânın maksimumunu kullanmak üzere inşallah Malatya’nın özellikle sanayi alt yapısı ile ilgili ihtiyaçlarını gidermek için gayret göstereceğiz.

Kalkınma Ajanslarımız Malatya’nın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli çalışmalar yapıyor. Kalkınma Ajanslarımız vasıtasıyla belediyemizin Pazar yerinin taşıma konusundaki projesine destek vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Malatya bizim göz bebeğimiz. Malatya’yı sadece bölgesinde değil Türkiye’de parlayan bir yıldız yapacağız. İhracatımızda en önemli noktalardan bir tanesi haline getireceğiz. Malatya’mızın mevcut sanayi alt yapısını gündemdeki teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak dijital dönüşümle ayağa kaldırmakta kararlıyız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)