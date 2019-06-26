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26 Haziran 2019 Çarşamba 14:32

‘‘Malatya Muhtarlar Çalıştayı’’ Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafında organize edilen “Malatya Muhtarlar Çalıştayı” programı gerçekleştirildi.

‘‘Malatya Muhtarlar Çalıştayı'' Yapıldı
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26 Haziran Çarşamba günü Ramada Otel Toplantı Salonunda gerçekleşen “Malatya Muhtarlar Çalıştayı” programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ankara Ofisi Temsilcisi Akif Atlı, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Dünya’da en fazla mülteci ağırlayan ülke Türkiye’dir

Programın açılış konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün burada düzenlenen Malatya Muhtarlar Çalıştayı programının Malatya’mız ve komşu illerimiz açısından, mülteciler ile ilgili sorunların çözümü noktasında bir sonuç bildirgesi çıkacağı kanaatindeyim. Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye’dir. Dünyadaki birçok ülke nüfusundan daha fazla mülteci Türkiye’de yaşamaktadır. Bu da Türkiye’nin işinin ne kadar zor olduğunun göstergesidir.” dedi.

Başkan Gürkan, Malatya ölçeğinde değerlendirildiği zaman özellikle Ramazan programlarında iftar çadırlarında misafir edilen Suriye, Afganistan, Kazakistan, Özbekistan, Doğu Türkistanlı ve Iraklı mültecilerin yoğun bir şekilde olduğunu gördüklerini ifade etti.

Başkan Gürkan, “Yerel yönetimler olarak gerekli tedbirleri almamız gerekir. Özellikle Yamaç Mahallesi, Taştepe, Melekbaba, Hanımın Çiftliği, Eski Malatya, Topsöğüt ve diğer ilçelere de sirayet eden bir dağılım eğilimi gördüm. Dolayısıyla burada bizlerin alacağı tedbirler bunların adaptasyon noktasında, uyumlaştırılma noktasında ve memleketin birlik, beraberlik huzuru noktasında, katkı sağlama, ekonomiye katkı sağlama noktasında yerel yöneticiler, genel idareciler olarak çalışma yapmak durumundayız.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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