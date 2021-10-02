Malatya’nın Her Noktasında Sahadayız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan İlçesi Narmikan Mahallesi’nde mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya genelinde yapılan alt ve üst yapı çalışmalar sürdürülürken, Arguvan’ın Narmikan Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarda da sona gelindi. Arguvan Narmikanlılarla bir araya gelen Başkan Gürkan’ı, kadınlar ve erkekler bir arada karşıladı.

İlk konuşmayı yapan Narmikan Muhtarı İsak Sarı, “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugüne kadar bizlere sonsuz hizmetleriniz oldu. Sizden içme suyu konusunda bir depo talebimiz olacak. Bu depoyu çeşmeye ulaşana kadar kayıp olan su için istiyoruz. Tekrardan hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Narmikan Mahallesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ağırlamaktan onur duyduklarını söyleyen mahalleliler, “Narmikan için yaptığınız hizmetlerden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz” dediler.

Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir yapılan yol çalışmalarından bahsederek, “Narmikan’da geçen yıldan beri çok çalışmalar yapıldı. Bu sene de asfalt çalışmalarında epey bir mesafe aldık. 100 km’ye yakın geçen yılla beraber asfalt kaplamasını bitirdik. Hala sahada çalışmalarız sürüyor. Bir yandan yama çalışmalarımız bir yandan diğer kollardaki çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, su deposu talebinde bulunan Narmikan’lılara, “Su ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı çok hızlı bir şekilde gidereceğiz. Bu sene zaten 4 km bir hat yapılmıştı. Depoya giden hatta kaçak olduğunu tespit ettik. Biz bu seneyi devirmeden hızlı bir şekilde yani 15-20 gün içeresinde su problemini çözeceğiz. Zaten Sayın Başkanımızın hassasiyet gösterdiği önemli konulardan biri de susuz hiçbir yerin kalmamasıdır. Bizde 15- 20 gün içeresinde bu sıkıntıyı halletmiş olacağız” sözlerine yer verdi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Sayın Başkanımız il adımını attığında dedi ki; kadınlarla ve erkeklerin birlikte, yan yana, omuz omuza mücadele etmesi ve sorunlarına sahip çıkması bizi mutlu ediyor. Biz bunu Arguvan’ın her alanında ve her yerinde yaşıyoruz. Dolatışıyla sizin yaşadığınız bu mutluluğu biz de yaşıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinden beri Malatya merkezde ve tüm ilçelerde de olduğu gibi Arguvan’ımızda da çok büyük hizmetler gerçekleştiriyor. Ama bununla birlikte çok önemli bir misyonu da üstlenmiş durumunda ondan dolayı da teşekkür ediyoruz. Sayın başkanımız göreve geldiğinden bu yana Malatya’da bir birlik ve berberlik bütünü sağlandı. Şu parti, bu parti denilmeden, şu inançtan veya bu inançtan denilmeden herkesi kucaklayan, herkese sahip çıkan, herkese eşit mesafede davranan bir anlayış ve yönetim tarzı sergiledi. Bundan dolayı Sayın Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Su problemimiz çok kısa bir süre içerisinde giderilecek aksaklıktır. Bu anlamda su sorununun çözülmesinden dolayı hem MASKİ ekibimize hem de Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün Narmikan mahallemizde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini ağırlamaktan onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Mahallelilerin kendilerini sıcak bir şekilde karşılamalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Narmikan girişinde sizin göstermiş olduğunuz yakın ilgi alaka ve birlikteliğinizden dolayı ziyadesiyle memnun oldum. Çok da etkilendim. Kadınlarımızın aslan gibi yolun başında durmaları bütün hemşerilerimizin evlerinden çıkıp işini gücünü bırakıp, başkanımız gelmiş deyip karşılamada göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

Şu anda Malatya’da birlik beraberlik anlamında, huzur şehri olma anlamında, hizmetlerin adil ve adaletli olması anlamında hakikaten önemli adımlar kat ettik. Bugün buradaki şu fotoğraf bunun en temel göstergesidir. Büyükşehir Belediyemiz personelleri Malatya’nın her yerinde sahadalar. İşte onlar sahada olduğu için bugün Malatya'da bakın biz gezdiğimiz yerde iki yıl içinde diyoruz ki asfaltsız yerimiz kalmadı, her taraf asfalt. 718 mahallenin hepsi asfalt bir kaç tanesine sadece yasal problemlerden dolayı giremedik. Ama diğerlerinin hepsi asfalt artı ilçe belediyelerimize ait olan yolları da imkânları olmadığı için Büyükşehir olarak biz yapıyoruz.

Narmikan’ın ara yollarının yapılması için de gerekli talimatları veriyorum ve zaman yeterse bu yolların da asfaltını yapacağız. Ayrıca su sorunun çözümü için de gerekli çalışmaları yaptığımız takdirde bu bölgede su sorunlarının ve kayıp kaçakların yüzde 70 seksen önüne geçmiş oluruz.

Bildiğiniz gibi 24 Ocak 2020 de bir deprem felaketi yaşadık. Hem Türkiye’yi hem dünyayı etkileyen pandemi krizi halen devam ediyor. Ancak Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak biz yatırım ve hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bakınız, şuan 2 milyon lira sadece asfalt malzemesine zift dediğimiz şeye veriyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmasının devamında Malatya genelinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.