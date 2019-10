Malatya Sanayisi ASELSAN’la buluştu

Etkinliğe; Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem, Malatya Jandarma İl Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, akademisyenler, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldılar. Vali Aydın Baruş, etkinliğin ikinci bölümüne katıldı.

-“Her alanda üniversite-sanayi işbirliğini destekliyoruz”

Toplantının açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Konuşmama başlamadan önce; Barış Planı Harekatı ile birlikte vatan savunmasında şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır.

Daha önceki toplantılarda ifade etmiştim; Kapalı devre üniversite, kapalı devre bilim insanı, artık günümüzün kabul etmediği sistemlerdir. Hem içinde bulunduğumuz topluma, hem de dünyaya açık olmalıyız. Üretmiş olduğumuz bilim öncelikle ülkemizin her kişisine ve her köşesine ulaşabilmeli.

Üretmiş olduğumuzu bilimsel gelişimleri ve akademik sonuçları her zaman toplumumuzun her kesimi ile paylaşmaya hazırız. Bu bizim ülkemize ve bir ferdi olmaktan onur duygumuz milletimize karşı görevimizdir. Bu nedenle; her alanda üniversite-sanayi işbirliğini destekliyoruz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bu konuda samimidir, özgüvene sahiptir. Birazda ülkemizde ve dünyada savunma sanayinin durumu ile ilgili bazı bilgileri paylaşmak isterim; 2018 Yılında dünyada savunma harcamaları 1.8 trilyon dolardır. Türkiye ise 19 milyar dolar ile bu pazarda iyi bir yerdedir ve gittikçe de daha iyi bir konuma gelmektedir. Cumhurbaşkanımızın bizzat himayesinde gittikçe büyüyen bu pazarda ülkemizin dışa bağımlılığı yüzde 80’lerden yüzde 30’lara inmiştir. 2023 yılında dışa bağımlılığın tamamen kalkması hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmemizde öncü olan gurur duyduğumuz bir çok şirket vardır. Bunların en önemlileri; Aselsan, Havelsan,Tai, Roketsan ve STM gibi firmalardır. Bu firmalardan en büyüğü olan ASELSAN dünya savunma sanayi pazarında 50. Sıraya kadar yükselmiş milli bir firmamızdır.” şeklinde konuştu

-“Malatyalı firmamızın ASELSAN’ın tedarikçi firması olmasını istiyoruz”

Rektör Prof. Dr. Karabulut şunları söyledi, “Bilimsel çalışmaların toplumda bir karşılığı olması gerektiğine inanan, bilimsel araştırmaların toplumda faydaya dönüşmesini hedefleyen Malatya Turgut Özal Üniversitesi; milletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri konusunda üzerine düşeni her zaman yapmaya devam edecektir. Malatyalı sanayicilerimiz için; Malatyalı tüccarlarımız için, toplumumuzun tüm kesimleri için bilgilendirme ve buluşturma toplantılarımıza devam edeceğiz. Bugünkü toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. ASELSAN’ın Malatyalı sanayicilerle ilk buluşmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Umut ediyorum ki, bu toplantı onlarca Malatyalı firmamızın ASELSAN’ın tedarikçi firması olmasına vesile olur.”

-“Stabilize silah sistemlerinde 20 ülkeye ihracat yapılıyor”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın kuruluşundan itibaren aldığı her sorumluluğu, özellikle askeri elektronik alanında araştırma ve geliştirme fazından sahada kullanılabilir ürüne dönüştürmeyi başardığını belirterek, "Bir telsiz üretimiyle macerasına başlayan ASELSAN, bugün savunma sanayisinin, ordumuzun ihtiyaç duyduğu her alanda faaliyet gösteren ve yeni teknolojilere çok hızlı bir şekilde adapte olacak insan kaynağına sahip olan Türkiye savunma sanayisinin omurgası konumundadır." dedi.

Stabilize silah sistemleri konusunda da iyi konumda bulunduklarını belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün, "Stabilize silah sistemlerinde ASELSAN şu an 20'ye yakın ülkeye silah ihraç eder durumda. Kendini ispatlamış, kanıtlamış, güvenilir ürünler teslim eden bir kurumuz. Bunu da gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle kara ve deniz sistemleri için tekerlekli ve zırhlı araçlar için ortamdan bağımsız olarak aracın veya platformun maruz kaldığı her türlü coğrafik engel veya coğrafik şartlara rağmen hedefini tam isabet vurabilen stabilize silah sistemleri Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığımızda üretiliyor." diye konuştu.

-“Personelin yüzde 60’ı Ar-Ge çalışanı”

Prof. Dr. Görgün şu bilgileri de paylaştı; “Gücü, iyi yetişmiş, kendini adamış ve ihtiyaçları en hızlı şekilde karşılamak üzere fedakarca çalışan personelinden geliyor. ASELSAN personeli 7 bin 350'ye yaklaştı. Bunların 4 bin 500'e yakını Ar-Ge'de çalışıyor. ASELSAN'ın kendi içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 6 Ar-Ge merkezi var. Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 60'ından fazlası Ar-Ge çalışanı. Yine çalışanlarımızın yüzde 60'a yakını mühendis. ASELSAN, bir mühendislik ve Ar-Ge şirketi. Bu 6 Ar-Ge merkezinin dışında 8 farklı yerleşkede, üniversitede, teknoparkta faaliyet gösteren Ar-Ge merkezimiz var.”

- "2018 yılını 1,8 milyar dolar ciroyla seneyi kapattık"

Prof. Dr. Görgün, "Vereceğim rakamlar 2018 aralık rakamları. Şu anda güncel olarak bu rakamların çok üzerindeyiz. Halka açık bir şirket olduğumuz için 3'er aylık dönemlerde bilançomuzu açıklıyoruz. Geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolar ciroyla seneyi kapattık, bu yıl Allah nasip ederse bunun çok üzerinde olacak. ASLESAN, özellikle son bir yıldır ihracata çok önem veriyor. ASELSAN'ın ihracattaki payı yıl sonunda çok artmış olacak ama ASELSAN'ın ihracattaki payı kadar yurt içindeki ihtiyaç da arttığı için rakamsal olarak yükseliyor ama oransal olarak yine aynı seviyelerde olabilir. Lokal ihtiyacın da uluslararası ihtiyaçtan daha fazla olduğunu ifade ederek, güncel rakamlarımızın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. ASELSAN, faaliyet gösterdiği her alanda mutlaka ve mutlaka bir şekilde listede olan bir şirket. Dünyada savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren 100 şirketi Defense News Top 100 listeliyor. ASELSAN şu anda 52. sırada, çok kısa sürede Allah nasip ederse ilk 50 içinde olacak, daha ileri seviyelere de gelecek." şeklinde konuştu.

-“Malatya’da 8 firmayla çalışmışız, bu Malatya’nın girişimci ruhunu yansıtmıyor”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün Malatya’daki çalışmalar hakkında da bilgi vererek, “Mutlaka bir şekilde birlikte çalıştığımız şirketlerimiz, ortaklarımız, paydaşlarımız var. ‘Malatya firmalarına bir bakayım’ dedim, 2011 yılında ilk çalışmaya başlamışız ve şuanda 8 firmayla çalışmışız, toplam bütçe 95 bin dolar, çok az, çok az yani Malatya’nın girişimci ruhu, Malatya’nın ekosistemi ve yapabilirlikleri düşünüldüğünde bunun çok ötesinde savunma sanayiinde, bu sadece bir ASELSAN örneği diğer şirketlerle de birleşince de daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. ASELSAN’ın bir sistematik yapısı var, tedarikçi portelimiz var, Aselsan’la çalışmak isteyen her şirketi daha iyi tanıyabilmemiz adına ilk önce birinci aşamada bu tedarikçi porteline bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmelerini bekliyoruz. İlk önce kendi içimizdeki komisyon bu bilgiler doğrultusunda bir değerlendirme yapıyor. Faaliyet alanları ve yetkinliklerine göre sonra bir saha ziyareti yapılıyor. Saha ziyaretinden sonra tekrardan geliniyor ve yine bir kurul değerlendiriyor. Sonra ilk çalışma için prototip veya tasarım projeleri veriliyor ve bunun başarısına göre de daha uzun süreçle birlikte yürünebilecek adımlar atılıyor. Aselsan’la çalışmak isteyen şirketlere de birinci adım olarak bu tedarikçi portalı üzerinden bilgilerini girmeyi tavsiye ediyorum.” dedi.

Toplantıda ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, toplantıya katılan sanayici, akademisyen ve öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

-Etkinlik asker selamı ile bitirildi

Rektör Prof. Dr. Karabulut, ASELSAN’a ürün vermek isteyen Malatyalı firmalara ücretsiz olarak tedarik dosyası hazırlanması hizmetini verebileceklerini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Prof. Dr. Görgün’e öğrenciler tarafından yapılan cini tabak ve cini vazo hediye etti.

Etkinlik toplantıya katılan protokol ve davetlilerin sahnede Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla asker selamı vermesi ile sona erdi.

Bu arada, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesindeki Turgut Özal Müzesini de gezdi.

