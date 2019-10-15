Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2019 Salı 09:14

Malatya Sanayisi ASELSAN’la buluşuyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde (MTÜ) “Üniversitesi-sanayi işbirliği” kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü sanayiciler ile işadamlarının da katılabileceği “Kariyer ve Marka Sohbetleri” etkinliğine konuşmacı olarak Türkiye’nin savunma sanayindeki milli kuruluşlarından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün katılacak.

Malatya Sanayisi ASELSAN'la buluşuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

-23 Ekim Çarşamba günü

Savunma sanayinde milli ve yerli üretim projeleriyle bilinen, bu konuda önemli yatırımları gerçekleştiren, sürdüren ve planlayan ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde Kariyer ve Marka Sohbetleri etkinliğine katılarak konferans verecek.

ASELSAN’ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, öğrencilerin, akademisyenlerin, sanayi ve işadamlarının da katılabileceği konferansında “Milli ve yerli teknolojiler, Aselsan’ın yolculuğu” bilgilendirmede bulunacak.

-Rektör Karabulut; “Amacımız, Malatya OSB’lerinde de ürün alınması ”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Malatya’da faaliyet gösteren ve üretim yapan firmalarımız, ASELSAN ile işbirliği yapmak istiyorlarsa Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak her türlü teknik desteği sağlayabiliriz. Malatya Organize Sanayi Bölgelerinde milli ve yerli savunma sistemlerinde kullanılan ürünlerin tedarik edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu konuda çok güçlü ve alt yapısı hazır olan firmalarımız var, biz sadece onlara öncülük etmek istiyoruz.

ASELSAN’a tedarik listesi dosyası sunmak isteyen Malatyalı firmalarımıza bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Savunma sanayine ilgi duyan tüm sanayicilerimizi, girişimcilerimizi üniversitemizdeki konferansa davet ediyorum” dedi.

-İlgi duyan herkes katılabilecek, tedarik dosyası sunabilecek

Malatya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yönetici ve teknik personelleri ile ilgi duyan herkesin Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin Battalgazi Tarım Kampüsüne gelerek ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün 23 Ekim Çarşamba günkü konferansına katılabilecekleri, sorularını yöneltebilecekleri ve önceden hazırladıkları tedarik listesi dosyalarını sunabilecekleri kaydedildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.




Reklam İçin İletişime Geçiniz
İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş 7. Ana Jet Üs Komutanlığını Ziyaret Etti Vali Baruş 7. Ana Jet Üs Komutanlığını Ziyaret...
Malatya'da STK ve İş Dünyasından Barış Pınarı Harekatına Destek Malatya'da STK ve İş Dünyasından Barış...
Vali Baruş, Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etmeye Devam Etti Vali Baruş, Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etmeye...
Malatya Büyükşehir Meclisinden Barış Pınarı Harekâtına Destek Malatya Büyükşehir Meclisinden Barış Pınarı...
İZDES Heyetinden Vali Baruş'a Ziyaret İZDES Heyetinden Vali Baruş'a Ziyaret
Yeni İtfaiye Merkezi inşaatında çalışmalar sürüyor Yeni İtfaiye Merkezi inşaatında çalışmalar sürüyor
Yukarı Çık
banner687
banner691

Vali Baruş 7. Ana Jet Üs Komutanlığını...
Vali Baruş, 7. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek Üs Komutanı Hava Silah Sistem Albay Hasan Hüseyin...

Haberi Oku