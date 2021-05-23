Malatya, ‘Sevcan’la Lezzet Yolunda’ Programında Tanıtılacak

Malatya’nın yemeklerinin, halk oyunlarının, turistik ve tarihi yerlerinin tanıtılacağı ve Malatya’da çekimlerinin yapıldığı ‘Sevcan’la Lezzet Yolunda’ programının sunucusu Sevcan Orhan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Gazeteci ve Televizyon Yapımcısı Cengiz Semercioğlu ile birlikte Başkan Gürkan’ı ziyaret eden Orhan, Malatya’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Program Sunucu Sevcan Orhan, Malatya’yı çok sevdiğini ve programında Malatya’nın tanıtımına katkı sunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminden itibaren tanıştıklarını ifade eden Orhan, “ Show TV ekranlarında Cengiz Semercioğlu ve Cem Semercioğlu vesilesiyle bir programa başladık. Çok keyifli giden programımızda yolumuz Malatya’ya düştü. Tabii ki olmazsa olmaz. Malatya’yı çok seviyorum ki Başkanımız Battalgazi zamanında vesile olmuştu Malatya’ya gelişimde. Çekimlerimizi uzun sürmesine rağmen başkanımızı ziyaret etmek istedik kendisi de sağ olsun bizleri makamında ağırladı. Başkanımızla eskiye dayanan dostluğumuz ve muhabbetimiz var.

Malatya benim için çok kıymetli bir yer çok sevdiğim dostlarım var benim Malatya’da. Ayrıca benim müziğimi seven insanlar var Malatya’da. Malatya’ya geldiğim zaman çok mutlu oluyorum ki ben halk müziği yapıyorum. Malatya’da kültürüne sahip çıkan bir memleket. Malatya’yı tanıtırken bir kez daha gezme fırsatım oldu. Geliyorduk Malatya’ya ama bu kadar gezmiyordum Malatya oldukça gelişmiş. Çok daha düzenli hale gelmiş ve insanlar şehir yaşamı anlamında rahatlamış. Başkanımızın sağ olsun emekleri çok kıymetli. Birde kültürel tarafını öğrendim. Birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış bir yer Malatya. Birde en güzel şey Malatya’da şehre aç gelseniz tok gidersiniz hiç para harcamadan. Nereye gittiysek herkes bir şeyler ikram etti bize. Şehre aç geldik ama tok gidiyoruz, cebimizde de paramız duruyor. Malatya’ya geleceklerin aklında bulunsun kimin kapısını çalarlarsa ne var ne yok size ikram ediyorlar. Bu bölgenin insanı güzel. Başkanımızı ziyaret ettik ve Malatya bizleri yine mutlu etti sağ olsun” açıklamasında bulundu.

Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Program Sunucusu Sevcan Orhan ve ‘Sevcan’la Lezzet Yolunda’ ekibini Malatya’da ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Sevcan hanımla eskiye dayanan bir dostluğumuz ve ayrıca ortak dostlarımız var. Kendileri bizleri sosyal etkinliklerimiz de yalnız bırakmamıştır. Sevcan Orhan, 2006 yılında Battalgazi Kervansaray buluşmalarında bizlerin misafiri olmuştu. Kültürel ve sosyal etkinliklerimizde bizlere yardımcı olan Sevcan hanıma o dönemde yaptığı çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha sonraki süreçlerde kendilerini takip ettiğimizde Malatya ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ettiği zamanlarda çok güzel bahsetmiştir.

Malatya’yı bizler tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyoruz. Sevcan hanım her ne kadar halk müziği dalında yükselmişse de Sevcan hanımın programlarını da takip ediyoruz. Özellikle yöresel yemeklerin, lezzetlerin tanıtılması noktasında önemli görevler ifa ediyor. İnşallah Malatya’mızı da adına layık bir şekilde Show TV ekranlarında izlediğimiz programında tanıtacak. Programında Malatya’nın yemeklerini, insanlarını ve değerlerini güzel bir şekilde tanıtacaktır.

Biz Malatya’yı aynı zamanda huzur şehri olarak görüyoruz. Malatya’yı Evliya Çelebi’nin ifade ettiği gibi Dar-ü’l Rifat görüyoruz yani seçkin insanların yaşadığı diyar olarak tarif ediyoruz. Hakikaten şehrimizde çok güzel devlet adamları, siyaset adamları, sanat adamları, edebiyat adamları, mimaride temayüz etmiş insanlar çıkmış. Dolayısıyla şehrimiz Sevcan hanım gibi güzel bir insan nezdinde çok iyi tanıtılacaktır diye düşünüyorum. Bazen değerlerimizin tanıtılmasını bir görevin ötesinde vebali sorumluluk olarak da algılamak gerekiyor. Sevcan hanım ben inanıyorum ki bir programı icra etmenin ötesinde vebali sorumluluk olarak da algıladığını ve değerlendirdiğini düşünüyorum. İnşallah Malatya’nın mazisine layık istikbale hazırlanması noktasında yapılacak olan bu programlarında hem Türkiye’ye hem de uluslararası düzeyde tanıtımı noktasında önemli katkı sağlayacaktır.

Değişik uygarlıkların ve medeniyetlerin Malatya’da zuhur etmesi, onların Malatya’da kalıcı izler, gelenek, görenek ve yaşantılarla ilgili değerler bırakmış olması ve onunla beraber süreç içerisinde çok değerli yemeklerin olması önemli. Biz yaratıcı şehirler kapsamı içerisinde UNESCO Kültürel Miras kapsamında Gastronomi dalında vegan mutfağına müracaat ettik. Malatya’da her yapraktan köfte sarılır öyle bir özelliği var. Etin olmadığı yapraklarla beraber yapılan ve yaprak dışında da yapılan 80 çeşit köfte yemeğimiz var. Gastronomi noktasında, kültürel anlamda ve Malatya’nın tarihi noktasında güzel bir program olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonrasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sevcan Orhan ve Cengiz Semercioğlu’na Malatya Kayısısı ve Aslantepe Sembolünü hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)