Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2019 Pazar 09:50

Malatya Tarım Platformu Başkanı Akın, Başkan Güder’i Ziyaret Etti

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, beraberinde Malatya Tarım Platformu yönetimi ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

Malatya Tarım Platformu Başkanı Akın, Başkan Güder'i Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tarım ve hayvancılığın konuştuğu ziyarette konuşan Başkan Güder, Malatya’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmaların yapıldığını ve bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, beraberinde Malatya Tarım Platformu yönetimi ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek bir süre istişarede bulundu. Burada konuşan Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekerek, “Osman Güder başkanımız tarım ve hayvancılığın içerisinde olan, geçmişte de platformda yer alan, bizlere de destek olan, her platformda da bizleri destekleyen bir abimiz. Bu anlamda tabi ki Battalgazi Belediyesi, hem yetiştiricilerimiz, hem üreticilerimiz, hem de çiftçilerimiz için ileride yapılacak bütün organizasyonlarda, çalışmalarda ve projelerde, bizleri daha iyi anlayacağını buradan biliyoruz. En önemlisi şudur; gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Bu anlamda bizler üretmeliyiz. Üretmemiz gerekiyor. Yetiştiricilerimize, üreticilerimize ve çiftçilerimize de yerel yöneticilerimizin daha fazla bütçe ayırması, daha fazla destek olması lazım. Bu anlamda da Osman başkanımıza özellikle tarım platformu adına, 40 bin üyemiz adına kendisinden destek bekliyoruz” dedi.

Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ise, “Başkanımız içimizden birisi. Sahayı bizden daha iyi biliyor. Önümüzdeki nesillere iyi eserler bırakır inşallah. Bizde başkanımızın emrindeyiz. Bizim amacımız Malatya’daki üreticilere hizmet edebilmek” diye konuştu.

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli’de, Başkan Güder’in tarım ve hayvancılık konusunda sahayı iyi bildiğini belirterek, “Sayın başkanımızın bundan önceki desteklerini hemen hemen Malatya’da 16-17 yıldır herkes biliyor. Biz şu anda Türkiye’nin en büyük İhtisas Organize Hayvancılık Sanayi Bölgesini Malatya’ya kuruyoruz. Her zaman yanımızda olan başkanım daha iyi biliyor. Destekleri hep bizimle beraberdi. Hep bizi başkanım teşvik etmiştir. Ben ondan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye başkanı olduktan sonra ben ümit diyorum bu projelerimizin daha hızlı yürüyeceğine, bize desteğinin daha fazla esirgemeyeceğini biliyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Malatya’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Malatya deyince aklımıza önce tarım geliyor. Kayısı ile özdeşleşmiş Malatya’mız. Tarım alanında çok şeyler yapmamız lazım. Bunun yanında tarım deyince yanında hayvancılık da geliyor. Özellikle Ulvi Saran valime minnetle yad ediyorum. Malatya’da hayvancılık gelişmesi adına büyük katkıları olmuştur. Biz diyoruz ki bu memleket için kim taş üzerine taş koyarsa, bizim ona minnet borcumuz var. Özellikle tarımla ve hayvancılıkla iştigal eden STK başkanlarımız var. Malatya için bugüne kadar güzel icraatlara imzalar attılar. Bundan dolayı kendilerini kutluyorum. Özellikle Malatya da tarım fuarının yöreye hitap etmesi açısından ve büyük bir organizasyonun Malatya’da gerçekleşmiş olması Malatya için artı bir değerdir. Bir kazanç olarak görüyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak Tarım ve Orman bakanımızdan Battalgazi’mize kazandırabileceğimiz projelerimiz var. Bu konuda görüşmelerde bulunacağız” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya İl Trafik Komisyonu Toplantısı Yapıldı Malatya İl Trafik Komisyonu Toplantısı Yapıldı
Muhtarlar’dan Avşar’a Ziyaret Muhtarlar’dan Avşar’a Ziyaret
Başkan Gürkan'dan 1 Mayıs Mesajı Başkan Gürkan'dan 1 Mayıs Mesajı
Milletvekili Çalık'dan 1 Mayıs Mesajı Milletvekili Çalık'dan 1 Mayıs Mesajı
Başkan Güder’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı Başkan Güder’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü...
Başkan Avşar, ''Türkiye Ekonomisinin Bugünkü Yükselişinde İşçilerimizin Katkıları Büyüktür'' Başkan Avşar, ''Türkiye Ekonomisinin...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Malatya İl Trafik Komisyonu Toplantısı Yapıldı
Malatya’nın trafik sorunlarının çözülerek daha yaşanabilir bir şehir haline getirilebilmesi amacıyla...

Haberi Oku