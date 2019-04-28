Malatya Tarım Platformu Başkanı Akın, Başkan Güder’i Ziyaret Etti

Tarım ve hayvancılığın konuştuğu ziyarette konuşan Başkan Güder, Malatya’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmaların yapıldığını ve bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, beraberinde Malatya Tarım Platformu yönetimi ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek bir süre istişarede bulundu. Burada konuşan Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekerek, “Osman Güder başkanımız tarım ve hayvancılığın içerisinde olan, geçmişte de platformda yer alan, bizlere de destek olan, her platformda da bizleri destekleyen bir abimiz. Bu anlamda tabi ki Battalgazi Belediyesi, hem yetiştiricilerimiz, hem üreticilerimiz, hem de çiftçilerimiz için ileride yapılacak bütün organizasyonlarda, çalışmalarda ve projelerde, bizleri daha iyi anlayacağını buradan biliyoruz. En önemlisi şudur; gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Bu anlamda bizler üretmeliyiz. Üretmemiz gerekiyor. Yetiştiricilerimize, üreticilerimize ve çiftçilerimize de yerel yöneticilerimizin daha fazla bütçe ayırması, daha fazla destek olması lazım. Bu anlamda da Osman başkanımıza özellikle tarım platformu adına, 40 bin üyemiz adına kendisinden destek bekliyoruz” dedi.

Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu ise, “Başkanımız içimizden birisi. Sahayı bizden daha iyi biliyor. Önümüzdeki nesillere iyi eserler bırakır inşallah. Bizde başkanımızın emrindeyiz. Bizim amacımız Malatya’daki üreticilere hizmet edebilmek” diye konuştu.

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli’de, Başkan Güder’in tarım ve hayvancılık konusunda sahayı iyi bildiğini belirterek, “Sayın başkanımızın bundan önceki desteklerini hemen hemen Malatya’da 16-17 yıldır herkes biliyor. Biz şu anda Türkiye’nin en büyük İhtisas Organize Hayvancılık Sanayi Bölgesini Malatya’ya kuruyoruz. Her zaman yanımızda olan başkanım daha iyi biliyor. Destekleri hep bizimle beraberdi. Hep bizi başkanım teşvik etmiştir. Ben ondan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye başkanı olduktan sonra ben ümit diyorum bu projelerimizin daha hızlı yürüyeceğine, bize desteğinin daha fazla esirgemeyeceğini biliyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Malatya’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Malatya deyince aklımıza önce tarım geliyor. Kayısı ile özdeşleşmiş Malatya’mız. Tarım alanında çok şeyler yapmamız lazım. Bunun yanında tarım deyince yanında hayvancılık da geliyor. Özellikle Ulvi Saran valime minnetle yad ediyorum. Malatya’da hayvancılık gelişmesi adına büyük katkıları olmuştur. Biz diyoruz ki bu memleket için kim taş üzerine taş koyarsa, bizim ona minnet borcumuz var. Özellikle tarımla ve hayvancılıkla iştigal eden STK başkanlarımız var. Malatya için bugüne kadar güzel icraatlara imzalar attılar. Bundan dolayı kendilerini kutluyorum. Özellikle Malatya da tarım fuarının yöreye hitap etmesi açısından ve büyük bir organizasyonun Malatya’da gerçekleşmiş olması Malatya için artı bir değerdir. Bir kazanç olarak görüyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak Tarım ve Orman bakanımızdan Battalgazi’mize kazandırabileceğimiz projelerimiz var. Bu konuda görüşmelerde bulunacağız” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)