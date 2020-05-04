Malatya Trafiği Ferahlayacak

Alparslan Türkeş Bulvarı ile Gülümser Caddesinin büyük bölümünün tamamlandığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çok kısa sürede Malatya için gurur verici bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

Gurur verici tablonun oluşmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür eden Başkan Gürkan, “Gülümser Caddesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Sivas yoluna bağlanan yeni açılan bağlantı yolumuz, bu bölgede 20 kilometrelik bir alanın ferahlamasını sağlayacak. Göreve geldikten sonra karşımıza en büyük sorun olarak ulaşım ve trafik geldi. Malatya’nın batı yakası yaptığımız bu çalışmalar rahatlayacak” dedi.

Malatya’nın en büyük sorunlarından birinin trafik olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, “Açılan yol ile birlikte düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılan caddelerimizi gezdik. Gerçekten gurur duydum. Başkanımız göreve geldikten sonra trafik için çok çeşitli çalışmalar yaptı. Bu çalışmalardan birkaçı Alparslan Türkeş Bulvarı, Gülümser Caddesi ile yeni açılan bağlantı yolu ve eski ssk kavşağı, gerçekten çok modern bir bulvara dönüşmüş. Birçok kamu binası bu bölgede aynı zamanda birçok yerleşim yerinin de ulaşımını sağlayan önemli arter. İstasyon kavşağından gelen bir araç çevre yoluna girmeden çok rahat bir şekilde Sivas yoluna çıkabiliyor. Malatya büyüyor, güzelleşiyor. Yaşanabilir bir yer haline geliyor” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)