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30 Mayıs 2019 Perşembe 13:21

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Kadir Gecesi Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (TOBB) ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (MTSO) Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazanın sonuna yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Kadir Gecesi Mesajı
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Kadir Gecesi'nin kutlu bir gece olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, " Kadir Gecesi'ne kavuşuyor olmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla, manevi bir iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, başta Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, yeryüzünde zulüm gören bütün insanların feraha ulaşması, dökülen gözyaşlarının son bulması, barış ve kardeşliğin kalıcı olması, açlık ve sefaletin yaşandığı yerlerde, refah dolu bir geleceğin hâkim olması en temel dileklerimizdir. Ramazan Bayramı’nın da müjdecisi olan Kadir Gecesinin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını, tüm dünyaya merhamet, adalet ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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