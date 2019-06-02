Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Haziran 2019 Pazar 12:13

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Başkan Sadıkoğlu mesajında "Rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak; milletçe, muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmanın manevi huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kardeşlik, yardımlaşma, kaynaşma duygularının üst seviyeye çıktığı, geleneklerimizin uygulanarak gelecek kuşaklara aktarıldığı çok önemli zamanlardır. Sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsat olan bayramlar; Milli ve manevi değerlerine bağlı insanımızın, birlik ve beraberlik duygularıyla ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirerek ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı, en içten duygularımla kutluyor; bayramın, aziz milletimiz başta olmak üzere, tüm İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını Rabbim'den diliyorum." dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum
Keskin, “Bayram sevinci acılara dönüşmemeli” Keskin, “Bayram sevinci acılara dönüşmemeli”
Büyükşehir Güngör Caddesini Asfaltlıyor Büyükşehir Güngör Caddesini Asfaltlıyor
Ağbaba’dan Ramazan Bayramı Mesajı Ağbaba’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Malatya BB Başkanı Gürkan, Ramazan Bayramı Mesajı yayınladı Malatya BB Başkanı Gürkan, Ramazan Bayramı Mesajı...
Malatya Valisi Baruş, Valilik Personeli İle Bayramlaştı Malatya Valisi Baruş, Valilik Personeli İle Bayramlaştı
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum
Malatya Valisi Aydın Baruş yol kontrol noktasında sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyararak...

Haberi Oku