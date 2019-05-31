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31 Mayıs 2019 Cuma 11:52

Malatya TSO Yetimler ve Aileleri İçin İftar Verdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yetimler ve aileleri için iftar verildi.

Malatya TSO Yetimler ve Aileleri İçin İftar Verdi
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz, Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, Defterdar Ali Yıldırım, Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, Malatya TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, MÜSİAD Şube Başkanı Muharrem Poyraz, TÜMSİAD Şube Başkanı Murat Gümüş, MASTÖB İl Başkanı Murat Cengiz, Basın mensupları ve Yetim aileleri katıldı

İftar yemeğinde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (TOBB) ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (MTSO) Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ramazan Ayı inancımızın ve kültürümüzün en güzel örneklerinin sergilendiği şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu, gönüllerin coştuğu, ruhlarımızın arındığı, hayır hasenat yapmak suretiyle af ve mağfiret dilediğimiz bi aydır” dedi.

“HER DAİM YANINIZDAYIZ”

“Yetimlerimizle birlikte iftar yapmaktan son derece mutluyuz” diyen Başkan Sadıkoğlu “Bugün burada yönetim kurulu üyelerimizle birlikte sizlerin her zaman yanınızdayız demek için bulunuyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu birlikteliği bundan sonrada devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bir yetim maddiyattan çok saygıya, sevgiye, şefkate ve yardımlaşmanın verdiği güçle kendisine sahip çıkılmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu güçle kendisine sahip çıkılmasına olan inancıyla da daha mutlu, daha müreffeh ve geleceğini ona göre hazırlayan bir yapıda yetişmesi sağlanmaktadır. Bizler Kurum ve kuruluşlarda müdür, başkan olabiliriz ama mazlumlarla birlikte olamıyorsak, yetimlerimizin başlarını okşayamıyorsak, sıkıntılılarında yanlarında olamıyorsak ticaret yapmamız, ticaretten para kazanmamız, ekonomide bir yerlere gelmemiz her şekliyle kifayetsiz. Sadece ailelerimizin sevildiği, toplumun sevilmediği, topluma katkısı olmayan bir makamın hiç kimseye de hayrı olmaz. Her daim yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum” dedi.

“SAHİPSİZ DEĞİLSİNİZ”

Yetimlerin ve ailelerinin sadece Ramazan ayında yanlarında olmadıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu “Bundan sonraki süreçte Burs imkânlarıyla da yetimlerimize destek vereceğiz. Bugün burada bulunan ailelerimize market çeklerimizle bir nebzede olsa destek olacağız. Olmayan ailelerimize de çeklerini ulaştıracağız. Sizlerin sadece Ramazan Ayında yanınızda değiliz her daim yanınızdayız. Sahipsiz değilsiniz.” dedi.

İftar yemeğinin ardından çocuklara Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve konukların katılımıyla hediyeler verildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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