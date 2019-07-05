Malatya Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığına Bayram Işık atanmıştır. Ülkü Ocakları yaptığı açıklamada “Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Emrah Yılan'a teşekkür ederiz.” denildi.

Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yaklaşık iki buçuk yıldır yürütmekte olan Emrah Yılan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in katılımıyla Malatya Ülkü Ocakları binasında görevi Malatya Ülkü Ocakları Yeni Başkanı Bayram Işık’a düzenlenen törenle devir etti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, "Ülkü Ocakları sadece, bu güne hitap etmez şerefli mazisiyle son Türkiye Cumhuriyeti devletinin son yarım asrına damgasını vurmuş, dünyanın en büyük gençlik teşkilatlanmasıdır" dedi. Ülkü Ocaklarının gelecek nesillere önemli miraslar bırakmak mecburiyetinde olduğunu dile getiren Ateş, "Geleceğe yönelik çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz yaz ayı içerisinde Türkiye genelinde yaz kamplarımız, spor okullarımız devam etmektedir. Çevrecilik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ülkü Ocakları olarak çocuklarımıza yönelik yeni çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda çocuklarımız için nutuk isimli bir eser hazırladık ve yayın hayatına kazandırdık. Emrah kardeşimiz, sağolsun iki yıldır teşkilatımıza çok güzel hizmetler etti. Allah kendisinde razı olsun. Bundan sonra bayrağımızı Malatya'da Bayram Işık kardeşimizi dalgalandıracak. Eski yeni yok önceki sonra ki böyle ayrımlar bizim içimizde olmaz. Hep birlikte davamıza hizmet etmeye devam edeceksiniz. Allah hayırlı ve mübarek etsin" şeklinde konuştu.

Görevi devreden Malatya Ülkü Ocakları Eski Başkanı Emrah Yılan, “Yaklaşık 2,5 yıldır şerefle yürütmekte olduğum Malatya Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini Genel Başkanımız Sinan Ateş Beyin talimatlarıyla devretmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca desteklerini gördüğüm Hareketimizin Lideri Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'e,Genel Başkanımız, Sayın Sinan Ateş Bey'e, Genel Başkan yardımcılarımıza, Genel Merkez yöneticilerimize, birlikte görev yaptığım değerli dava arkadaşlarıma, Ocak yöneticilerimize, ilçe Ocak Başkanlarımıza, Teşkilatımızın yiğit genç Bozkurtlarımıza, her biri birer İffet abidesi olan Bayan Birimimize, Teşkilat başkanlarımıza, Ülkücü Kuruluşların değerli başkanlarına, isimsiz ve makamsız Ülküdaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. Emrinde çalışmış olmayı şeref saydığım Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş Bey'in emrinde, teşkilatımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Görevi devralan Bayram Işık'a görevinde başarılar diliyorum. Yüce Allah yar ve yardımcısı olsun. Görev sürem boyunca üzerimde hakları olan herkesten helallik talep ediyorum, benim hakkım helaldir.

"Kahpe düzenin yiğit çocukları, yaşasın Ülkü Ocakları"”

Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Bayram Işık “04. 07. 2019 tarihinde Ülkü Ocakları Genel Başkanım Dr. Sinan Ateş Bey’in takdirleriyle, Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığı Görevi ‘ni Emrah Yılan Bey’den devralmış bulunmaktayım.

Emanet aldığım Kut bahşedilmiş bu dualı sancağın sorumluluğu, Türklük Onur ve Şuuru, bayrağımızı onurla taşımış bizden önceki başkanlarımızın tecrübeleri ve elbette vefakâr ülküdaşlarımızla birlikte hareket ederek var gücümüzle alın teri dökme noktasında hassasiyet göstereceğimizi belirtmek isterim. Bu davaya nefer olabilmek Şereflerin en yücesidir. Rabbim bizleri Kutlu yolda, bu Şerefe ilelebet nail eylesin, davaya sadakâtten ayırmasın.

Emanetçisi olduğum bu şerefli sıfatı taşırken; can vererek bayraklaşmış cümle şühedaya, dedem Oğuz Kağan’dan Merhum Başbuğum Alparslan Türkeş, Bilge Liderim Dr.Devlet Bahçeli, Genel Başkanım Dr Sinan Ateş’e kadar Kadim Türk Milleti’nin tüm yolbaşçılarına ve siz kıymetli ülküdaşlarım, dava arkadaşlarıma karşı mahcup olmaktan Alemlerin Rabbi’ne sığınırım.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)