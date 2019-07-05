Malatya Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi

Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yaklaşık iki buçuk yıldır yürütmekte olan Emrah Yılan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in katılımıyla Malatya Ülkü Ocakları binasında görevi Malatya Ülkü Ocakları Yeni Başkanı Bayram Işık’a düzenlenen törenle devir etti.
Görevi devreden Malatya Ülkü Ocakları Eski Başkanı Emrah Yılan, “Yaklaşık 2,5 yıldır şerefle yürütmekte olduğum Malatya Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini Genel Başkanımız Sinan Ateş Beyin talimatlarıyla devretmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca desteklerini gördüğüm Hareketimizin Lideri Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'e,Genel Başkanımız, Sayın Sinan Ateş Bey'e, Genel Başkan yardımcılarımıza, Genel Merkez yöneticilerimize, birlikte görev yaptığım değerli dava arkadaşlarıma, Ocak yöneticilerimize, ilçe Ocak Başkanlarımıza, Teşkilatımızın yiğit genç Bozkurtlarımıza, her biri birer İffet abidesi olan Bayan Birimimize, Teşkilat başkanlarımıza, Ülkücü Kuruluşların değerli başkanlarına, isimsiz ve makamsız Ülküdaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. Emrinde çalışmış olmayı şeref saydığım Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş Bey'in emrinde, teşkilatımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Görevi devralan Bayram Işık'a görevinde başarılar diliyorum. Yüce Allah yar ve yardımcısı olsun. Görev sürem boyunca üzerimde hakları olan herkesten helallik talep ediyorum, benim hakkım helaldir.
"Kahpe düzenin yiğit çocukları, yaşasın Ülkü Ocakları"”
Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Bayram Işık “04. 07. 2019 tarihinde Ülkü Ocakları Genel Başkanım Dr. Sinan Ateş Bey’in takdirleriyle, Malatya Ülkü Ocakları Başkanlığı Görevi ‘ni Emrah Yılan Bey’den devralmış bulunmaktayım.
Emanet aldığım Kut bahşedilmiş bu dualı sancağın sorumluluğu, Türklük Onur ve Şuuru, bayrağımızı onurla taşımış bizden önceki başkanlarımızın tecrübeleri ve elbette vefakâr ülküdaşlarımızla birlikte hareket ederek var gücümüzle alın teri dökme noktasında hassasiyet göstereceğimizi belirtmek isterim. Bu davaya nefer olabilmek Şereflerin en yücesidir. Rabbim bizleri Kutlu yolda, bu Şerefe ilelebet nail eylesin, davaya sadakâtten ayırmasın.
Emanetçisi olduğum bu şerefli sıfatı taşırken; can vererek bayraklaşmış cümle şühedaya, dedem Oğuz Kağan’dan Merhum Başbuğum Alparslan Türkeş, Bilge Liderim Dr.Devlet Bahçeli, Genel Başkanım Dr Sinan Ateş’e kadar Kadim Türk Milleti’nin tüm yolbaşçılarına ve siz kıymetli ülküdaşlarım, dava arkadaşlarıma karşı mahcup olmaktan Alemlerin Rabbi’ne sığınırım.”
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)