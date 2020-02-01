Malatya Valiliği Basın Açıklaması (01.02.2020)

Malatya Valiliği tarafından, 31.01.2020 tarihli bir internet gazetesi haberinde; Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan’ın, "depremin ardından birçok köye yardımlar yağdı ama Alevi köylerine ancak Alevi örgütlerinin gayretleri ile bir şeylerin gittiğini gördük" şeklindeki ifadeleri kullanan şahıs hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunul

31.01.2020 tarihli bir internet gazetesi haberinde; Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan’ın, Malatya’daki deprem bölgesini gezdiklerini, ancak Alevi köylere yardım yapılmadığını iddia ettiği, konuşmasında “Ne yazık ki orada da ayrımcılığın üst düzeyde olduğunu gördük. Alevi kurumları olarak bizler sahada yıllardır eşit yurttaşlık mücadelesi verirken, depremin ardından birçok köye yardımlar yağdı ama Alevi köylerine ancak Alevi örgütlerinin gayretleri ile bir şeylerin gittiğini gördük” şeklinde ifadelerde bulunduğuna dair haber yer almıştır.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrice Merkezli depremden etkilenen Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi İlçelerimiz başta olmak üzere mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları, muhtarlarla temas kurularak, yerinde ziyaretler yapılarak ve kendilerinin talepleri alınarak günbegün tespit edilmekte ve vakit geçirilmeksizin yerine getirilmektedir.

Malatya Valiliği olarak, depremzede vatandaşlarımızın barınma ve zaruri ihtiyaçlarının teminine yönelik yardım çalışmalarına depremin meydana geldiği gece derhal başlanmış olup, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla İlimiz genelinde; 5.849 barınma çadırı ve ayrıca ahırı zarar gören vatandaşlarımızın hayvanlarının barınmasına yönelik olarak 1.114 adet büyük ölçekli hayvan çadırı kurulmuştur.

Vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında; 6.275 yatak, 11.317 battaniye, 5.375 ısıtıcı, 10.604 paket hazır gıda, 8.456 paket gıda kolisi, 6.424 adet hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca bugüne kadar, Doğanyol İlçemizde 41 vatandaşımıza 205.000 TL eşya yardımı ve 48 vatandaşımıza 528.000 TL kira yardımı, Pütürge İlçemizde 74 vatandaşımıza 575.000 TL eşya yardımı ve 51 vatandaşımıza 561.000 TL kira yardımı olmak üzere toplamda 1.869.000 TL nakit yardımda bulunulmuştur.

Bu yardımlar yapılırken vatandaşlarımız arasında kati olarak hiçbir ayrım yapılmamakta, inanç, fikir ve düşüncesi ne olursa olsun her vatandaşımız depremzedeler için devletimiz tarafından sağlanan imkânlardan azami olarak istifade ettirilmektedir. Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerde de ihtiyaç sahiplerinin talepleri vakit geçirilmeksizin karşılanmaktadır.

Bahse konu açıklamalarda, yardımlardan yararlandırılmadığı iddia edilen herhangi bir mahalle ve vatandaş ismi belirtilmemiştir. Söz konusu ifadeler soyut ve genel olup, tamamen gerçek dışı ve devletimizi ve kurumlarını zan altında bırakmaya yönelik iddialardır. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığı söylentisi yayarak devletimizle alevi vatandaşlarımız arasındaki gönül bağını koparmaya ve vatandaşlarımızı devletimize karşı kışkırtmaya yönelik bu açıklamaların yalan ve kasıtlı olduğu Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerde yapılacak araştırmayla ve mahalle muhtarlarıyla yapılacak görüşmelerden de kolayca anlaşılacaktır.

Söz konusu internet gazetesi haberindeki ifadeleri kullanan şahıs hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)